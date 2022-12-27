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النصر والهلال.. حبايب في ديربي الرياض

النصر والهلال.. حبايب في ديربي الرياض
27 ديسمبر 2022 09:57


الرياض (أ ف ب) 

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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما قمة الجولة العاشرة من الدوري السعودية لكرة القدم بين الغريمين التقليديين النصر والهلال على ملعب مرسول بارك في الرياض.
وتقدم النيجيري أوديون إيجالو للهلال (10)، وعادل للنصر البرازيلي تاليسكا (56)، قبل أن يعيد سالم الدوسري التقدم (65 من ركلة جزاء)، لكن عبد الرحمن غريب فرض التعادل بتسجيله الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة الـ 88.
وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 23 نقطة في المركز الأول لينفرد بفارق نقطة واحدة عن منافسه المباشر الشباب الذي خسر أمام الفتح 1-4، فيما رفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع.
تميزت بداية المباراة بحذر كبير من الفريقين، قبل إن يطلق إيجالو الشرارة الأولى بهدف مبكر. 
وفي الجولة نفسها، ألحق الفتح الخسارة الأولى بضيفه الشباب في الدوي هذا الموسم، عندما تغلب عليه 4-1، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
وسجل للفتح، الجزائري سفيان بن دبكة (41 من ركلة جزاء) وماجد كنبه (51) وأيمن الخليف (55) والمغربي مراد باتنا (90+7)، فيما سجل للشباب، الأسباني سانتي مينا (49).
ورفع الفتح رصيده إلى 15 نقطة، في المركز الثامن، بينما بقي الشباب على رصيده السابق 22 نقطة في المركز الثاني.
وحقق الاتحاد فوزاً مستحقاً، عندما تغلب على ضيفه التعاون 3-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، سجل ثلاثية الاتحاد، الأنجولي هيلدر كوستا (38) والمغربي عبدالرزاق حمدالله (73 و90+3 من ركلة جزاء).
ورفع الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة، في المركز الثالث، بينما بقي التعاون على رصيده السابق 20 نقطة في المركز الخامس.
وحصد الرائد الانتصار الرابع هذا الموسم بفوزه على الباطن بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن.
وسجل هدفي الرائد المغربي كريم البرقاوي (32) والروماني ميتريتا (57)، فيما جاء هدف الباطن الوحيد عن طريق يوسف المزيريب (49).
وارتفع رصيد الرائد إلى 12 نقطة، في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الباطن عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
وخطف فريق الفيحاء فوزاً ثميناً بعد التغلب على ضيفه الطائي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت بين الفريقين في ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وسجل للفيحاء كل من البرازيلي باولينيو (3) وأنتوني نواكايمي (21)، فيما جاء هدف الطائي الوحيد عن طريق دينير غوميز (45+2)، ورفع الفيحاء رصيده إلى 8 نقاط، في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الطائي عند 15 نقطة في المركز التاسع. 

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