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40 مليون درهم جوائز «فزاع للصيد بالصقور»

40 مليون درهم جوائز «فزاع للصيد بالصقور»
27 ديسمبر 2022 01:36

دبي (الاتحاد)

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 أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن إطلاق منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، بميدان الروية، وتعد الأولى في موسم بطولات الصيد بالصقور لموسم السباقات 2022-2023، حيث تقام من 28 ديسمبر الجاري حتى 14 يناير المقبل بإجمالي 76 شوطاً، كما ينظم المركز، كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسباقات الصقور «بطولة فخر الأجيال سابقاً»، التي تقام للمرة الأولى بمسماها الجديد بالفترة من 30 يناير إلى 15 فبراير المقبلين، في موسم حافل وضخم للغاية.
 واعتمد المركز جوائز مالية تتجاوز 40 مليون درهم للبطولتين، حيث سيتجاوز مجموع جوائز بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، 17 مليون درهم مقسمة على 5 فئات متنوعة هي (فئة الشيوخ، وفئة العامة مفتوح، وفئة العامة ملاك - فئة الحرار والشواهين - فئة الناشئين) «فرخ وجرناس»، حيث تم تخصيص 20 شوطاً لفئة الشيوخ و20 شوطاً لفئة العامة مفتوح ومثلها لفئة العامة ملاك و8 أشواط لفئة الحرار والشواهين و8 أشواط لفئة الناشئين.
 فيما يقام كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسباقات الصقور بإجمالي جوائز يتجاوز 23 مليون درهم، وذلك بمجموع 100 شوط بعدد 20 شوطاً لفئة الشيوخ و28 شوطاً لفئة العامة مفتوح و28 شوطاً لفئة العامة ملاك و10 أشواط لفئة الحرار والشواهين و8 أشواط لفئة الناشئين و4 أشواط للنخبة 2 شوط للكأس، حيث تتأهل الصقور الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في أشواط الرموز والأشواط الرئيسية للمنافسة ضمن أشواط النخبة التي تنطلق في الـ 14 من فبراير المقبل التي تسبق أشواط الكأس لفئات (الشيوخ - العامة مفتوح) (جرناس) - وفئة العامة ملاك) (فرخ وجرناس) وأشواط الكأس لفئة الشيوخ والعامة مفتوح (فرخ) حيث تم تخصيص مليون درهم لكأس الشيوخ ومثلها لكأس العامة مفتوح المشاركة في أشواط الكأس في اليوم الختامي للحدث.  وانتهت اللجنة المنظمة لبطولة فزاع للصيد بالصقور من مختلف الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالحدث على إدخال أحدث التقنيات والأساليب في تنظيم الحدث ودعم الصقارين المشاركين وتسهيل كافة الإجراءات لهم، وذلك مع الإقبال المتزايد عاماً بعد عام على المشاركة في هذه البطولة من داخل وخارج الدولة.

التلواح
بطولة فزاع للصيد بالصقور
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
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