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راشد بن سعود يشهد انطلاق مهرجان أم القيوين لسباقات الهجن

راشد بن سعود يشهد انطلاق مهرجان أم القيوين لسباقات الهجن
27 ديسمبر 2022 01:36

أم القيوين (وام)

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شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، منافسات اليوم الأول من مهرجان أم القيوين السابع عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة، بميدان اللبسة.
وتابع سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، أشواط الحقايق للشيوخ «أبكار وجعدان»، لمسافة 3 كم في الفترة المسائية، والتي شهدت فوز «غزوة» للشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، والمضمر علي عامر الجحافي، بلقب الشوط الأول، وذهب لقب الشوط الثاني لـ«مهلوس» لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا والمضمر طارش راشد المسافري.
وكان الشوط الثالث من نصيب «تهاتيه» للشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، والمضمر علي عامر الجحافي، والشوط الرابع «الشبابية» للشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، والمضمر سند راشد بن علي العويسي، والشوط الخامس «هملول» لهجن سيح السلم، والمضمر سعيد محمد بن مروشد، بينما ذهب الشوط السادس لـ«الذيبة» للشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، والمضمر علي عامر الجحافي، والشوط السابع «سمحة» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والمضمر عبيد محمد الضبيعة، والشوط الثامن «منصف» لهجن الرئاسة، والمضمر حمد سعد بن قذله الأحبابي. وكانت أشواط الفترة الصباحية «الحقايق للجماعة» أبكار وجعدان لمسافة 4 كم، قد أسفرت عن فوز «شوشرة» لفهد محمد الدوسري بالشوط الأول، والشوط الثاني ذهب لـ «الصياد» لـ محمد راشد غالب المنصوري، والشوط الثالث «الداوودية» لراشد سلطان غالب المنصوري، والشوط الرابع «شخصية» لعلي صياح رصاص المنصوري. وذهب الشوط الخامس «مذهل» لسليم سعيد محمد الجحافي، والشوط السادس «ملهمة» لعلي محمد سالم الجابري، والشوط السابع «إثارة» لحمد بطي محمد الغفلي، والشوط الثامن «شاهين» لعبدالله حمد علي الدرعي. وقام سمو ولي عهد أم القيوين، في ختام أشواط الفترة المسائية من اليوم الأول للمهرجان، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في الفترتين الصباحية والمسائية.

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