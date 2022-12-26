ميرال يضع «بصمة برتقالية»

رضا سليم (دبي)

دخل السلوفيني ميرال ساماردزيتش نجم دفاع عجمان قائمة اللاعبين الذين سجلوا أهدافا للفريق هذا الموسم، بعد هز شباك الوحدة برأسية منحت «البرتقالي» العلامة الكاملة، ورغم الأدوار الدفاعية التي يقوم بها ميرال إلا أنه يتقدم مع الهجوم في الركنيات باعتباره أطول لاعبي الفريق ويجيد اللعب بالرأس.

وبعد محاولات على مدار 11 مباراة سابقة نجح في تسجيل أول أهدافه مع الفريق هذا الموسم والذي جاء بعد 810 دقائق خلال 9 مباريات.

وغاب ميرال عن قائمة الفريق هذا الموسم في 3 مباريات بسبب الإصابة، إلا أنه عاد بقوة وساهم في الحفاظ على نظافة شباك الفريق الذي يحتل المركز الثاني كأقوى دفاع بعد الشارقة حيث اهتزت شباكه 10 مرات فقط مقابل 9 للشارقة.

ويعد ميرال من الصفقات الجيدة للفريق منذ التعاقد معه بداية الموسم الماضي حيث لعب 2263 دقيقة خلال 26 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين وسجل هدفا بجانب اللعب 4 مباريات في كأس المحترفين.

كان المدافع السلوفيني قد بدأ مشواره في دوري المحترفين مع حتا قبل موسمين وشارك في 1080 دقيقة خلال 12 مباراة، وبعد هبوط حتا للدرجة الأولى نجح عجمان في التعاقد معه ثم جدد معه لموسم آخر.