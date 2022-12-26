الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الظنحاني يزور الشباك بعد 93 مباراة

الظنحاني يزور الشباك بعد 93 مباراة
27 ديسمبر 2022 01:36

علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
1800 مستفيد من مساعدات «الشارقة الخيرية» في كلباء
اختتام برنامج «المواصفة الوطنية» في الشارقة

بعد 93 مباراة في الدوري، سجل خالد الظنحاني لاعب الشارقة هدفه الأول بشباك دبا في المباراة التي انتهت بفوز «الملك»، ليعود لصدارة الدوري منفرداً من جديد، وجاء الهدف في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، هو الأول للاعب مواطن في صفوف الملك، حيث سجل الفريق حتى الآن 24 هدفاً، بواقع 6 لـ«باكو ألكاسير»، و5 لكل من كايو لوكاس ولوان بيريرا و3 أهداف بتوقيع عثمان كارا ومثلهما لـ«بيانيتش».
وكان خالد الظنحاني (25 عاماً) قد انتقل إلى صفوف الشارقة قادماً من الوحدة، موسم 2020- 2021، وخاض 81 مباراة، بواقع 19 مباراة في موسمه الأول، و24 في الموسم الثاني، وشارك هذا الموسم في 8 مباريات حتى الآن.
ويعتبر المدافع الأيمن والدولي خالد الظنحاني واحداً من الأوراق المهمة خلال السنوات الـ 3 الماضية بصفوف الفريق لدوره الدفاعي والهجومي المتميز، وهو ما جعل المدرب الحالي كوزمين والسابق عبدالعزيز العزي، يعتمدان عليه بشكل كبير في التشكيلة الأساسية.

الشارقة
خالد الظنحاني
الملك
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
كوريا الجنوبية تعلن عن أول إصابة بـ "الأميبا آكلة الدماغ"
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تعلن عن أول إصابة بـ "الأميبا آكلة الدماغ"
اليوم 09:05
موضوعية
دنيا
نصيحة بسيطة ومفيدة للمصابين بالإنفلونزا
اليوم 08:42
عادات صباحية تزيد من السعادة والإنتاجية
دنيا
عادات صباحية تزيد من السعادة والإنتاجية
اليوم 08:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©