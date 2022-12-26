الظنحاني يزور الشباك بعد 93 مباراة

علي معالي (دبي)

بعد 93 مباراة في الدوري، سجل خالد الظنحاني لاعب الشارقة هدفه الأول بشباك دبا في المباراة التي انتهت بفوز «الملك»، ليعود لصدارة الدوري منفرداً من جديد، وجاء الهدف في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، هو الأول للاعب مواطن في صفوف الملك، حيث سجل الفريق حتى الآن 24 هدفاً، بواقع 6 لـ«باكو ألكاسير»، و5 لكل من كايو لوكاس ولوان بيريرا و3 أهداف بتوقيع عثمان كارا ومثلهما لـ«بيانيتش».

وكان خالد الظنحاني (25 عاماً) قد انتقل إلى صفوف الشارقة قادماً من الوحدة، موسم 2020- 2021، وخاض 81 مباراة، بواقع 19 مباراة في موسمه الأول، و24 في الموسم الثاني، وشارك هذا الموسم في 8 مباريات حتى الآن.

ويعتبر المدافع الأيمن والدولي خالد الظنحاني واحداً من الأوراق المهمة خلال السنوات الـ 3 الماضية بصفوف الفريق لدوره الدفاعي والهجومي المتميز، وهو ما جعل المدرب الحالي كوزمين والسابق عبدالعزيز العزي، يعتمدان عليه بشكل كبير في التشكيلة الأساسية.