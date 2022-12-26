«سيناريو قلب الطاولة» يحسم 10 نقاط!

معتصم عبدالله (دبي)

سيطر سيناريو «قلب الطاولة» بتحويل التأخر إلى نتيجة إيجابية على مشهد مباريات الجولة 12 لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي حفلت بالإثارة الكبيرة بفوز الجزيرة على الظفرة 3-2، وبني ياس أمام مضيفه شباب الأهلي 2-1، وخورفكان في «دقائق الوقت القاتل» أمام ضيفه اتحاد كلباء 2-1، فيما فرض الوصل التعادل أمام العين 1-1.

وأهدى «تحويل التأخر» في المباراة إلى نتيجة إيجابية فرق الجزيرة، بني ياس، خورفكان، والوصل 10 نقاط بالفوز في ثلاث مباريات مقابل التعادل 1-1 في مباراة العين والوصل.

وجاءت قمة الإثارة في دقائق الوقت بدل الضائع لمباراة خورفكان واتحاد كلباء، حيث تأخر أصحاب الأرض بهدف «البديل» أحمد النقبي مهاجم «النمور» في الدقيقة 73، لينجحوا في العودة بهدفين على التوالي بواسطة الجزائري مهدي عبيد في الدقيقة 90، وأيلتون فيليبي 99، وهي المرة الأولى في الدوري التي ينجح فيها «النسور» تسجيل هدفين بعد الدقيقة 90.

في المقابل، احتاج بني ياس إلى نحو 127 ثانية ليحول تأخره أمام مضيفه شباب الأهلي بهدف المدافع وليد عباس في الدقيقة 7 من كرة رأسية، إلى فوز 2-1 بعدما أدرك سواريز التعادل من ركلة حرة في الدقيقة 23، وأضاف سهيل النوبي الهدف الثاني في الدقيقة 25، وهو الفوز الأول لـ «السماوي» في الدوري في معقل «الفرسان» باستاد راشد.

وعلى استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، لم يمنع هدف علي عيد لاعب الظفرة في الدقيقة 27، والذي يعد الثاني فقط لـ «فارس الظفرة» في الأشواط الأولى للفريق في الدوري، من عودة «أصحاب الأرض» بقوة ليقلبوا النتيجة بالفوز 3-2، بعدما أدرك أشرف بن شرقي التعادل قبل نهاية الشوط الأول، ليضيف علي مبخوت الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 64 و92 «ركلة جزاء»، فيما أحرز «البديل» محمد سيف الهدف الثاني للظفرة في الدقيقة 92.

وفرض هدف فابيو ليما العائد للتسجيل في مرمى العين للمرة الأولى منذ 2017، التعادل لفريقه الوصل أمام مضيفه «الزعيم» 1-1، بعدما تقدم لابا كودجو بالهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 7، وهو التعادل الثالث للتوالي للعين في الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2013- 2014.

وشهدت بقية مباريات الجولة تعادل البطائح أمام مضيفه النصر 2-2 بعدما كان الضيوف سباقين في افتتاح التسجيل في الدقيقة 10، فيما عاد عجمان بنقاط الفوز الثلاث من ملعب الوحدة 1-0، وصعد الشارقة لصدارة الترتيب بتغلبه على مضيفه دبا 2-0.