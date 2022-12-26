الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«العنابي».. «عودة إلى الخلف»

«العنابي».. «عودة إلى الخلف»
27 ديسمبر 2022 01:36

مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
عمار النعيمي يعزي في وفاة محمد عبدالله السويدي
1800 مستفيد من مساعدات «الشارقة الخيرية» في كلباء

احتاج الوحدة مباراة واحدة، لكي يتخلى عن صدارة دوري أدنوك للمحترفين بعد عودة البطولة عقب التوقف بسبب كأس العالم، كما احتاج مباراتين لكي يتراجع للمركز الرابع خلف الشارقة وشباب الأهلي وعجمان في مفاجأة كبيرة للأخير.
تغير شكل «العنابي» تماماً بعد العودة عن قبل التوقف، لاسيما وأن الفريق يعاني من عدة مشاكل أهمها إهدار الفرص السهلة، خاصة أنه في مباراة خورفكان الأسبوع الماضي أهدر أكثر من عشر فرص محققة للتسجيل وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2، كما أن الفريق يعاني كثيراً في النواحي الدفاعية، لاسيما في ظل غياب علاء زهير، فضلاً عن مشكلة في النواحي التنظيمية هجومياً ودفاعياً.
ويعد ظهور «العنابي» بعد العودة مفاجأة كبيرة، خاصة أن مستوى الفريق كان رائعاً قبل التوقف، وعزا البعض ما حدث للفريق إلى العامل النفسي بعد وداع كأسي صاحب السمو رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الأمر الذي شكل عبئاً نفسياً على اللاعبين، ووضح افتقاد «أصحاب السعادة» للحماس والقوة، خاصة في مباراة عجمان الأخيرة وتحديداً في الشوط الأول، الذي لم يسدد فيه الفريق إلا تسديدة واحدة على المرمى، ولم ينفذ أي هجمة على مرمى «البرتقالي»، وظهر اللاعبون بلا أنياب ولا رغبة في الفوز.

الوحدة
الشارقة
شباب الأهلي
عجمان
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
كوريا الجنوبية تعلن عن أول إصابة بـ "الأميبا آكلة الدماغ"
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تعلن عن أول إصابة بـ "الأميبا آكلة الدماغ"
اليوم 09:05
موضوعية
دنيا
نصيحة بسيطة ومفيدة للمصابين بالإنفلونزا
اليوم 08:42
عادات صباحية تزيد من السعادة والإنتاجية
دنيا
عادات صباحية تزيد من السعادة والإنتاجية
اليوم 08:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©