«العنابي».. «عودة إلى الخلف»

مصطفى الديب (أبوظبي)

احتاج الوحدة مباراة واحدة، لكي يتخلى عن صدارة دوري أدنوك للمحترفين بعد عودة البطولة عقب التوقف بسبب كأس العالم، كما احتاج مباراتين لكي يتراجع للمركز الرابع خلف الشارقة وشباب الأهلي وعجمان في مفاجأة كبيرة للأخير.

تغير شكل «العنابي» تماماً بعد العودة عن قبل التوقف، لاسيما وأن الفريق يعاني من عدة مشاكل أهمها إهدار الفرص السهلة، خاصة أنه في مباراة خورفكان الأسبوع الماضي أهدر أكثر من عشر فرص محققة للتسجيل وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2، كما أن الفريق يعاني كثيراً في النواحي الدفاعية، لاسيما في ظل غياب علاء زهير، فضلاً عن مشكلة في النواحي التنظيمية هجومياً ودفاعياً.

ويعد ظهور «العنابي» بعد العودة مفاجأة كبيرة، خاصة أن مستوى الفريق كان رائعاً قبل التوقف، وعزا البعض ما حدث للفريق إلى العامل النفسي بعد وداع كأسي صاحب السمو رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الأمر الذي شكل عبئاً نفسياً على اللاعبين، ووضح افتقاد «أصحاب السعادة» للحماس والقوة، خاصة في مباراة عجمان الأخيرة وتحديداً في الشوط الأول، الذي لم يسدد فيه الفريق إلا تسديدة واحدة على المرمى، ولم ينفذ أي هجمة على مرمى «البرتقالي»، وظهر اللاعبون بلا أنياب ولا رغبة في الفوز.