الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

التبديل الإيجابي يخدم «الراقي»!

التبديل الإيجابي يخدم «الراقي»!
27 ديسمبر 2022 01:36

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
1800 مستفيد من مساعدات «الشارقة الخيرية» في كلباء
اختتام برنامج «المواصفة الوطنية» في الشارقة

بعد 287 دقيقة خلال 7 مباريات، نجح المالي سيكو بابا (21 عاماً)، والذي يتواجد في صفوف البطائح بصفة لاعب مقيم في أن يثبت كفاءته بهدف جميل سجله في شباك نادي النصر في الدقيقة 64، مما جعل «الراقي»، يعود للشارقة بنقطة التعادل، وليستمر الفريق في المنطقة الدافئة نسبياً باحتلاله المركز الـ 11 برصيد 13 نقطة، في أول موسم له بدوري أدنوك للمحترفين، وكانت إدارة النادي قد جددت التعاقد مع هذا اللاعب الصغير لمدة موسمين مقبلين.
وكان هدف سيكو قد جاء بعد 4 دقائق فقط من نزوله إلى أرض الملعب بدلاً من سيبانج سينديل الجنوب أفريقي، وكان تغييراً موفقاً للغاية من المدرب المغربي سعيد شخيت، حيث كان البطائح متأخراً (1- 2)، ليتعادل فريقه 2-2، وهو الهدف رقم 12 لـ «الراقي» في دوري المحترفين.
وتبديل هذا اللاعب جاء مؤثراً في أداء البطائح الذي قدم مباراة جيدة أمام العميد النصراوي، بل وكان في مقدور الفريق العودة للشارقة بالنقاط كاملة، خاصة أنه كان البادئ بالتقدم والتسجيل عن طريق جواو نوفايس في الدقيقة 11، ولكن عمر جمعة تعادل في الدقيقة 14 بهدف جميل، ثم تقدم عادل تاعرابت في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، قبل أن يسجل سيكو هدف التعادل في الدقيقة 64.

البطائح
النصر
الشارقة
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
كوريا الجنوبية تعلن عن أول إصابة بـ "الأميبا آكلة الدماغ"
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تعلن عن أول إصابة بـ "الأميبا آكلة الدماغ"
اليوم 09:05
موضوعية
دنيا
نصيحة بسيطة ومفيدة للمصابين بالإنفلونزا
اليوم 08:42
عادات صباحية تزيد من السعادة والإنتاجية
دنيا
عادات صباحية تزيد من السعادة والإنتاجية
اليوم 08:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©