التبديل الإيجابي يخدم «الراقي»!

الشارقة (الاتحاد)

بعد 287 دقيقة خلال 7 مباريات، نجح المالي سيكو بابا (21 عاماً)، والذي يتواجد في صفوف البطائح بصفة لاعب مقيم في أن يثبت كفاءته بهدف جميل سجله في شباك نادي النصر في الدقيقة 64، مما جعل «الراقي»، يعود للشارقة بنقطة التعادل، وليستمر الفريق في المنطقة الدافئة نسبياً باحتلاله المركز الـ 11 برصيد 13 نقطة، في أول موسم له بدوري أدنوك للمحترفين، وكانت إدارة النادي قد جددت التعاقد مع هذا اللاعب الصغير لمدة موسمين مقبلين.

وكان هدف سيكو قد جاء بعد 4 دقائق فقط من نزوله إلى أرض الملعب بدلاً من سيبانج سينديل الجنوب أفريقي، وكان تغييراً موفقاً للغاية من المدرب المغربي سعيد شخيت، حيث كان البطائح متأخراً (1- 2)، ليتعادل فريقه 2-2، وهو الهدف رقم 12 لـ «الراقي» في دوري المحترفين.

وتبديل هذا اللاعب جاء مؤثراً في أداء البطائح الذي قدم مباراة جيدة أمام العميد النصراوي، بل وكان في مقدور الفريق العودة للشارقة بالنقاط كاملة، خاصة أنه كان البادئ بالتقدم والتسجيل عن طريق جواو نوفايس في الدقيقة 11، ولكن عمر جمعة تعادل في الدقيقة 14 بهدف جميل، ثم تقدم عادل تاعرابت في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، قبل أن يسجل سيكو هدف التعادل في الدقيقة 64.