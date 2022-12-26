جوران.. صحوة «البركان»

رضا سليم (دبي)

تحول الصربي جوران توفيجدزيتش مدرب فريق عجمان إلى نجم الشباك للجماهير البرتقالية بعدما نجح في قيادة الفريق للفوز السابع ليتغلب الفريق على الوحدة بهدف دون رد في الجولة الثانية عشرة للدوري ليصل البرتقالي إلى النقطة 23 التاريخية، حيث لم يسبق للفريق أن حقق هذا الرقم في 12 مباراة بالدور الأول وقفز البركان إلى المركز الثالث متفوقاً على الجزيرة والوحدة رغم التساوي في النقاط إلا أن البرتقالي له أفضلية المواجهات بعد الفوز على فخر أبوظبي والعنابي.

واستحق جوران نجم الجولة ليكون الأول من خارج المستطيل الأخضر ورغم أن هذه الجولة شهدت تألق عدد من اللاعبين أمثال علي مبخوت الذي سجل هدفين للجزيرة في مرمى الظفرة، والسلوفيني ميرال مدافع عجمان صاحب هدف الفوز في مرمى الوحدة، إلا أن ثبات مستوى الفريق البرتقالي والفوز بالعلامة الكاملة في 3 مباريات متتالية، كما أن الفريق لم يتأثر الفريق بالتوقف الطويل كان نقطة مضيئة في مسيرة المدرب الصربي كما رفع الفريق رصيده إلى الفوز السابع ولا يبتعد عن الشارقة المتصدر شباب الأهلي الوصيف سوى بفوز واحد ويبتعد عن القمة بمقدار 3 نقاط فقط.

ويقترب جوران من تحقيق حلم جماهير البركان التي تطمح لتجاوز النقطة 37 التي حققها الفريق في موسم 2018-2019، ولم تنجح محاولة جوران في الموسم الماضي حيث سجل الفريق 35 نقطة في الموسم.

ويعيش فريق عجمان حالة من التألق والانضباط في الملعب منذ تولي المدرب المهمة الموسم الماضي، لينجح في إبعاد الفريق عن دوامة الهبوط التي كان قد وقع فيها الموسم قبل الماضي ونجا منها في الجولة الأخيرة أمام الفجيرة.

كانت إدارة النادي قد جددت التعاقد مع جوران لمدة موسمين بداية من الموسم الحالي ويملك المدرب الصربي خبرة طويلة في ملاعبنا، حيث سبق له تولي تدريب الفجيرة وخورفكان، وبني ياس واتحاد كلباء بالإضافة إلى قيادة أندية خليجية عدة من بينها القادسية الكويتي «2005-2007»، والشباب الكويتي «2007-2009»، ومنتخب الكويت من موسم «2009-2013»، والاتفاق السعودي «2013- 2014».