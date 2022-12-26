شباب الأهلي يكسب كاظمة في «سوبر غرب آسيا» للسلة



علي معالي (دبي)



حقق فريق شباب الأهلي الفوز الثاني في الجولة الثانية من مباريات دوري سوبر أندية غرب آسيا للسلة بالفوز على كاظمة الكويتي بنتيجة 91 مقابل 86، وهو الانتصار الثاني بعد التفوق في الجولة الأولى على البشائر العُماني.

لعب شباب الأهلي بمنتهى القوة والتركيز 24 - 17 انتهى ربع المباراة الأول بعد أداء متميز من الفرسان دفاعياً وهجومياً، وفي الربع الثاني حافظ شباب الأهلي على تفوقه، وكانت الرميات الثلاثية حاضرة من خلال أكثر من لاعب للفرسان، حيث بواحدة منها كان فارق النقاط لصالح الفرسان 45 مقابل 34 لكاظمة.

ويرد أحمد البلوشي بأول ثلاثية له للكويت بعد محاولات عدة، لتصل النتيجة إلى 47 - 41، وهو تقليص سريع وقوي من كاظمة الذي كان نداً قوياً، وأظهر حامد عبداللطيف أصغر لاعبي الفريقين مستوى متميزاً دفاعياً وهجومياً.

ونجح كاظمة في تقليص فارق النقاط من 14 إلى 4 فقط، لينتهى الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي 47 - 44.

وفي الربع الثالث، نجح كاظمة في أن يقلص الفارق، بل وتقدم بفارق نقطة 55 - 54، وصحوة جديدة من الفرسان والتقدم 59 - 55، وظهر التكافؤ الكبير بين الطرفين من خلال تقارب النقاط 65 مقابل 64 للفرسان مع بداية الربع الرابع، وكان قيس عمر عنصر التألق في الفرسان، حيث يظهر في الوقت الصعب من المباراة.

وشهدت المباراة في الدقائق الأخيرة تقارباً كبيراً في المستوى والنقاط، ونجح الفرسان في الفوز في النهاية بنتيجة 91 - 86.