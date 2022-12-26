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«شطرنج الفجيرة» يحتفل بـ «ثلاثية» كأس رئيس الدولة

«شطرنج الفجيرة» يحتفل بـ «ثلاثية» كأس رئيس الدولة
26 ديسمبر 2022 21:50

الفجيرة (الاتحاد)

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احتفل نادي الفجيرة للشطرنج بتحقيق ثلاثة مراكز مميزة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال والشباب والناشئين، آخر بطولات الموسم المحلي لعام 2022 التي نظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بمشاركة 105 لاعبين من 17 نادياً، يمثلون نخبة لاعبي الشطرنج.
وأسفرت النتائج عن فوز عمار محمد السدراني لاعب النادي بالمركز الثاني والميدالية الفضية في فئة الرجال، بعد أن تعادل مع عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي، وحل ثانياً بعد جولة فاصلة بالشطرنج الخاطف، وفاز اللاعب محمد سعيد اليليلي بالمركز الثالث في فئة الرجال، وفي إنجاز مميز يستحق الإشادة فاز اللاعب محمد يوسف آل علي بالمركز الثالث لفئة الناشئين، وذلك في أول مشاركة للاعب في البطولة الأغلى.
كما حقق لاعبو النادي: خليفة خالد الحفيتي، وعامر سعيد اليليلي، وسعود أحمد الكعبي، وحمد محمد المراشدة، مراكز جيدة تعكس مستوى مميزاً لهم.
وقال الدكتور عبدالله آل بركت: نعتز بهذا الإنجاز للاعبي النادي، ما يعكس مكانة اللاعبين الفنية شطرنجياً والجهود التدريبية والإدارية، وبارك للاعبين الفائزين ومدربيهم والجهاز الإداري، داعياً إياهم للحفاظ على مكانتهم بين أفضل لاعبي الشطرنج في الإمارات.
وقال محمد عبدالله الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة النادي: نبارك للاعبي النادي الذين يواصلون العطاء والتميز، ويواصلون تحقيق أفضل النتائج المميزة، وسعداء لهذه المكاسب، خصوصاً وأن لاعبي النادي كانوا قريبين جداً من تحقيق إنجازات أفضل، وبالرغم من ذلك نحن راضون عن النتائج، ونتطلع للأفضل مستقبلاً، مؤكداً أن جميع لاعبي النادي ظهروا بشكل مميز في المنافسات. 

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