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نيوكاسل يسحق ليستر بثلاثية في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يسحق ليستر بثلاثية في الدوري الإنجليزي
26 ديسمبر 2022 21:45

 
ليستر (رويترز) 

 

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حصل المهاجم جويلينتون على ركلة جزاء وأحرز هدفاً في الشوط الأول ليقود نيوكاسل يونايتد للفوز 3 - صفر على مضيفه ليستر سيتي، والتقدم إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين.
وتسبب المدافع دانييل أمارتي في بداية كارثية لليستر عندما أعاق جويلينتون بعد 86 ثانية ليحتسب الحكم ركلة جزاء، انبرى المهاجم كريس وود ليهز الشباك بنجاح.
وجاءت مشاركة النيوزيلندي وود، البالغ عمره 31 عاماً والذي لعب في صفوف ليستر ما بين 2013 و2015، بسبب مرض كالوم ويلسون.
وأضاف ميجل ألميرون الهدف الثاني في الدقيقة السابعة، إذ انطلق إلى داخل الملعب من الناحية اليمنى وتبادل تمرير الكرة مع برونو جيمارايش قبل أن يسدد في المرمى.
ومع عودة الدوري بعد التوقف بسبب كأس العالم، لم يكن هناك ما يسعد جماهير ليستر عقب احتفالات عيد الميلاد، وجعل جويلينتون النتيجة 3 - صفر بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 32.
وطالب الزامبي باتسون داكا مهاجم ليستر بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول بعد اصطدام مع الحارس نيك بوب لكن الحكم تجاهل الأمر، ورغم مشاركة جيمي فاردي في صفوف ليستر في الشوط الثاني لم يقدم الفريق الكثير، حيث صمد نيوكاسل ليحقق الفوز.
وتقدم نيوكاسل إلى المركز الثاني برصيد 33 نقطة فوق مانشستر سيتي حامل اللقب والذي يواجه ليدز يونايتد يوم الأربعاء. 

نيوكاسل
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