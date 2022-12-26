توتنهام ينجو من فخ برنتفورد وينتزع نقطة ثمينة



لندن (أ ف ب)

نجا توتنهام من فخ مضيفه وجاره برنتفورد وقلب تخلفه بثنائية نظيفة إلى تعادل ثمين 2-2 اليوم في الديربي اللندني في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وكان برنتفورد في طريقه إلى تحقيق فوزه الأول على توتنهام منذ عام 1948 عندما تقدم بهدفي الألماني فيتالي يانليت (15) وإيفان توني (54)، لكن رجال المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي نجحوا في الرد بهدفين للقائد هاري كاين (65) والدنماركي بيار-إميل هويبييرج (71).

وعزز توتنهام موقعه في المركز الرابع برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف خلف نيوكاسل، فيما انفرد برنتفورد الذي كان فجر مفاجأة من العيار الثقيل في المرحلة السادسة عشرة قبل فترة التوقف الدولي بسبب مونديال قطر بفوزه على مانشستر سيتي 2-1 على ملعب الاتحاد، بالمركز التاسع مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام شريكيه السابقين كريستال بالاس وفولهام اللذين يلتقيان لاحقاً في دربي لندني آخر.

وخاض توتنهام المباراة في غياب مهاجمه البرازيلي ريشارليسون ولاعب وسطه الاوروجوياني رودريجو بنتانكور بسبب الإصابة، والمدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو الذي يستفيد من راحة عقب تتويجه بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده، فيما جلس القائد حارس المرمى الفرنسي هوجو لوريس على دكة البدلاء لعودته للتو إلى صفوف الفريق اللندني بعد خسارته نهائي مونديال قطر مع الديوك.

ونجح برنتفورد في افتتاح التسجيل ضد مجرى اللعب ومن هجمة مرتدة وصلت الكرة إلى الدنماركي ماتياس ينسن داخل المنطقة فسددها «على الطاير» ارتطمت بقدم المدافع الفرنسي كليمان لانغليه وكادت تخدع الحارس فوستر الذي أبعدها بقدمه، فتهيأت أمام يانليت الذي تابعها داخل المرمى الخالي (15).

وانقذ الحارس فورستر مرماه من هدف ثانٍ بإبعاده بقدمه اليمنى تسديدة من مسافة قريبة للدنماركي زانكا إلى ركنية (35).

وتحسن أداء توتنهام في الشوط الثاني وبحث عن هدف التعادل بقوة، لكن شباكه استقبلت هدفا ثانيا عبر توني عندما استغل كرة رأسية للدنماركي كريستيان نورغارد إثر ركلة ركنية فتابعها بيسراه داخل المرمى (54)، وهو الهدف الحادي عشر لتوني ثالث لائحة الهدافين.

ونجح كاين في تقليص الفارق بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للانغليه (65).

وعزز كاين الذي كان أهدر ركلة جزاء (84) لمنتخب بلاده ضد فرنسا (1-2) في ربع نهائي مونديال قطر بعدما سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء أيضاً، موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 13 هدفاً بفارق خمسة أهداف خلف مهاجم مانشستر سيتي الدولي النروجي إرلينج هالاند.

وأدرك هويبييرج التعادل عندما تلقى كرة من السويدي ديان كولوشيفسكي داخل المنطقة فسددها بيمناه على يمين الحارس رايا (71).

وكاد البديل الكولومبي دافينسون سانشيس يفعلها من تسديدة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس رايا (82)، ثم حرمت العارضة كاين من الهدف الشخصي الثاني بردها كرته الرأسية من مسافة قريبة (84)، ورد عليه توني بكرة ساقطة من مسافة قريبة فوق العارضة (86).

وتستكمل المرحلة الثلاثاء بلقاءي تشلسي مع بورنموث، ومانشستر يونايتد مع نوتنجهام فوريست، على أن تختتم الأربعاء بلقاء ليدز يونايتد مع مانشستر سيتي.