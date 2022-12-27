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دي بروين: هالاند قادر على معادلة أرقام ميسي ورونالدو

دي بروين: هالاند قادر على معادلة أرقام ميسي ورونالدو
27 ديسمبر 2022 10:30

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

يتوقع النجم البلجيكي كيفين دي بروين متوسط ميدان مانشستر سيتي أن يحقق زميله النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق وهدافه الأول إنجازات عظيمة على امتداد مشواره الكروي.
وقال دي بروين في تصريحات نقلها موقع جول العالمي، إن سيطرة فكرة تسجيل الأهداف على عقل هالاند تعطيه ميزة، وتجعله مهيأً أكثر من أي أحد آخر، لإنهاء مسيرته بتسجيل 800 هدف على الأقل، ما يسمح له بمعادلة ما حققه النجم الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي «793 هدفاً» والبرتغالي كريستيانو رونالدو «819 هدفاً» حتى الآن. 

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وأضاف دي بروين قائلاً: بداية مشوار هالاند في إنجلترا كانت رائعة وشهدت تسجيله 24 هدفاً في 19 مباراة حتى الآن، وسبق له أن سجل 200 هدف مع الأندية السابقة التي لعب لها. 

وتابع قائلاً: إذا حافظ على لياقته البدنية والفنية والذهنية فإنه يمكنه أن يصل إلى 600 أو 700 هدف، شريطة أن يبتعد عنه شبح الإصابات أيضاً.. إنه مهاجم من الطراز الأول، وهو في نظري لاعب كرة طبيعي مثله مثل الآخرين ولكن عندما نتحدث عن لاعبي كرة القدم المحترفين، فإن كلاً منهم لديه تلك «الميزة الصغيرة» التي تميزه عن كل الآخرين ولا أعتقد إنه يمكنك أن تصبح لاعباً محترفاً، ما لم تملك هذه «الميزة الصغيرة» التي تجعلك في أفضل نسخة يمكن أن تكونها.
وقال دي بروين: إذا كان هالاند يريد أن يعادل رونالدو عليه أن يسجل 44 هدفاً كل موسم حتى سن 35 عاماً وسيكون ذلك إنجازاً لايصدق، وبالنظر إلى لياقته الحالية فإنه يمكننا القول إن ذلك ليس أمراً مستحيلاً بالنسبة لهذا «الفتى الذهبي».
هالاند «22عاماً» استفاد من فترة راحة جيدة وطويلة خلال توقف الدوري الإنجليزي «البريميرليج»بسبب بطولة كأس العالم التي استمرت قرابة الشهر، ويواجه غدا فريق ليدز يونايتد حيث المدينة التي شهدت مولده، ويسعى في هذه المباراة إلى زيادة غلته من الأهداف وتحقيق الفوز حتى يلحق بأرسنال في صدارة المسابقة. 

دي بروين
إيرلينج هالاند
مانشستر سيتي
ميسي
كريستيانو رونالدو
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