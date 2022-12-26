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الرياضي

كلوب محتفياً بإنجاز ميسي: علينا ألا نغلق الكتب مبكراً

كلوب محتفياً بإنجاز ميسي: علينا ألا نغلق الكتب مبكراً
26 ديسمبر 2022 18:29

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الأسباب التي جعلته سعيداً بحصول منتخب الأرجنتين وقائده ليونيل ميسي على بطولة كأس العالم الأخيرة بقطر، ولا يخفي تأثره وإعجابه الشديد باستمرارية «البرغوث» على أعلى مستوى احترافي رغم وصوله إلى سن 35، وقال إن هذا الأمر يجب أن يجعل مسؤولي كرة القدم يعيدون النظر ويفكرون جيداً في اللحظة التي يتراجع فيها مستوى أي لاعب كرة قبل إعلانه الاعتزال.
وأشار إلى أنه شعر بفرحة شديدة عندما شاهد «الأيقونة الأرجنتينية» يرفع كأس العالم، وأضاف كلوب موجهاً حديثه لمجموعة من الصحفيين: منتخب الأرجنتين استحق الفوز بكأس العالم عن جدارة، وعلق قائلاً: عندما تشاهد الفريق والبلد كلها يحتفلون بهذه الطريقة الرائعة، فإنك تقول لنفسك إن الكأس اختارت وذهبت إلى البلد المناسب في لحظات صعبة، وأنا سعيد جداً من أجلهم.. لقد انتظروا تلك اللحظة طويلاً. 

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وتابع كلوب: الطريقة التي يلعب بها ليونيل ميسي كرة القدم في هذه السن يجب أن تعطينا جميعاً مؤشراً بشأن المدة التي يمكن للاعب الكرة أن يبقى فيها على أعلى مستوى احترافي، وعلق قائلاً: علينا ألا نغلق الكتب مبكراً جداً، في إشارة إلى عدم التعجل بالنسبة لاعتزال اللاعبين. واعترف بأنه يشعر بمتعة كبيرة، وهو يشاهد «البرغوث»؛ لأنه في تقديره أفضل لاعب في تاريخ الكرة.
يذكر أن ميسي سجل 7 أهداف في كأس العالم وتُوج منتخب «التانجو» بالبطولة بعد 36 عاماً من الغياب، وعادل ميسي عدد أهداف الجوهرة السوداء بيليه في كأس العالم «13 هدفاً لكل منهما» وأصبح أفضل هداف في تاريخ الأرجنتين متجاوزاً جابرييل باتيستوتا صاحب الرقم القياسي السابق «10أهداف». ويتردد بقوة أن ميسي يقترب من توقيع عقد جديد مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان، ما يعني بقاءه في العاصمة الفرنسية لموسم آخر على الأقل. 

ليونيل ميسي
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