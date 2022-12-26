رئيس هيرتا برلين يطالب بمزيد من الحوار بين المشجعين وسلطات إنفاذ القانون



برلين (د ب أ)

نادى كاي بيرنشتاين، رئيس نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، بمزيد من الحوار بين مشجعي كرة القدم وسلطات إنفاذ القانون، وقال بيرنشتاين، الذي اعتاد أن يكون جزءاً من المشهد فيما يتعلق بمشجعي النادي: «كم مرة قلنا إنه يفترض بنا التحدث مع بعضنا البعض بهذا الشأن. علينا أن نشرح كيفية وصول مشجعي الفريق الضيف وكيفية تصورهم لتجربة حضور مباراة خارج الأرض في نهاية الأسبوع. وتأثير ثقافة عدم الترحيب في محطات القطار.»

ويرى بيرنشتاين أنه قد يكون هناك تفهم أكبر للأوضاع المحيطة بمباراة إذا:«استمعت جميع الأطراف المعنية بشكل أكبر لروابط المشجعين والأخصائيين الاجتماعيين»، مضيفاً: «بالحوار المشترك، يمكن إيجاد الحلول.»

ويرى بيرنشتاين أن هناك حاجة لبحث الحلول فيما يتعلق باستخدام الألعاب النارية في الاستادات، «حيث إن العقوبات والحظر لم يكن لهما أي نتيجة.» واقترح بيرنشتاين أن يجرى تخصيص جزء من المدرجات كمنطقة لإطلاق الألعاب النارية. وأضاف:«لا أحد يقول إننا علينا إيجاد حل الآن كي يطبق لـ 25 عاماً مقبلة. ولكن لمَ لا نحاول في الأمر؟ وإذا نجح، فسيكون هذا جيداً. وإن لم ينجح، فلنجدد المحاولة». ويحظر استخدام الألعاب النارية في استادات كرة القدم، لكن رغم ذلك، تشهد المباريات إطلاق المشاعل في المدرجات، وهو ما يسبب حالة من الجدل المستمر بين الجماهير ومسؤولي كرة القدم والسياسيين.