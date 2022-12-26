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السوداني يبحث مع سفراء دول الخليج استعدادات «خليجي 25»

السوداني يبحث مع سفراء دول الخليج استعدادات «خليجي 25»
26 ديسمبر 2022 18:09

 
بغداد (د ب أ) 

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أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أهمية بطولة كأس الخليج العربي ورمزيتها المتميّزة لدى العراقيين والأشقاء المشاركين.
ووفقاً لبيان الحكومة العراقية، قال السوداني خلال استقباله اليوم في البصرة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج وسفير الجمهورية اليمنية لدى العراق، إن هذه البطولة مهمة لما «تمثله من مناسبة للقاء الإخوة على أرض العراق المضياف».
وجدد السفراء دعم بلدانهم لإنجاح بطولة كأس الخليج، كما ثمّنوا عالياً الجهود التي بذلها العراق من أجل تحقيق هذا الهدف.
وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات العراقية مع دول المجلس وعموم الدول العربية، وأبرز المجالات التي يجري فيها العمل على تطوير التعاون والشراكة، لما فيه مصلحة الشعب العراقي والشعوب الشقيقة.
كما بحث اللقاء آخر الاستعدادات التي أتمّها العراق لاستضافة بطولة خليجي 25 في السادس من الشهر المقبل بمحافظة البصرة. 

كأس الخليج العربي
كأس الخليج
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