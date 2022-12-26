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الرياضي

وفاة اونيل اللاعب «أكثر لاعب موهبة على الإطلاق»

وفاة اونيل اللاعب «أكثر لاعب موهبة على الإطلاق»
26 ديسمبر 2022 17:30

 

مونتيفيديو (أ ف ب) 

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توفي لاعب الوسط الأوروجوياني السابق، فابيان أونيل، الذي وصفه مرة النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان باعتباره «اللاعب الأكثر موهبة» الذي رآه على الإطلاق، بعد معركة طويلة مع إدمان الكحول عن عمر 49.
وكتب نادي ناسيونال الاوروجوياني، الذي لعب في صفوفه أونيل، على تويتر «وداعا الساحر» بعد وفاته بسبب تليف الكبد المزمن في مستشفى مونتيفيديو حيث تم نقله على عجل السبت وهو يعاني من نزيف.
«أكثر لاعب موهوب رأيته في حياتي»، هكذا وصف زيدان الفائز بكأس العالم 1998، زميله في يوفنتوس الايطالي، أونيل، بعد ظهوره لأول مرة مع ناسيونال في سن الـ 18 عام 1992، انتقل أونيل إلى كالياري الايطالي بعد ثلاث سنوات.
في عام 2000، انتقل إلى يوفنتوس ولكن بعد أن لعب مع عملاق تورينو لموسم واحد فقط، انتقل إلى بيروجيا، ثم عاد إلى ناسيونال قبل أن يعتزل في عام 2003، وخاض أونيل 19 مباراة دولية مع أوروجواي وسجل هدفين.
كان ضمن التشكيلة التي خرجت من الدور الأول لكأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان عام 2002 رغم أنه لم يشارك في أي من المباريات بسبب الإصابة. 

زين الدين زيدان
منتخب أوروجواي
نادي يوفنتوس الإيطالي
الكرة الإيطالية
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