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الرياضي

منتخبنا يخسر أمام البحرين في «زايد العربية الجامعية للصالات»

منتخبنا يخسر أمام البحرين في «زايد العربية الجامعية للصالات»
26 ديسمبر 2022 17:26

 
العين (الاتحاد)
خسر منتخبنا الوطني للجامعات أمام نظيره البحريني 3-4 ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة زايد العربية الجامعية الثانية لكرة قدم الصالات التي تستضيفها جامعة الإمارات بمدينة العين بمشاركة 14 دولة عربية.
وشهدت الجولة الثانية 6 مواجهات ضمن مباريات الدور الأول، إذ تعرض «الأبيض» للخسارة أمام شقيقه البحريني ليتوقف رصيد منتخبنا عند 3 نقاط، بعدما كان قد فاز في الجولة الأولى على الصومال برباعية.
وضمن المجموعة الأولى حقق منتخب ليبيا فوزاً عريضاً على الصومال بعشرة أهداف مقابل ثلاثة، في أولى مباريات المنتخب الليبي في البطولة، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن الإمارات.
وفي المجموعة الثانية حقق المنتخب السعودي انتصاره الثاني بعد تغلبه على لبنان بهدفين نظيفين، فيما فاز المنتخب السوري على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وضمن مباريات المجموعة الثالثة نجح المنتخب المغربي في الفوز بنتيجة كبيرة على شقيقه العماني 8-0 ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، بعدما كان قد فاز في الجولة الأولى على المنتخب اللبناني بسداسية نظيفة.
من جهته، أشاد طارق حشاد الأمين العام والمدير التنفيذي للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، بالتنظيم الرائع للبطولة، وللمستوى العالي الذي تقدمه معظم المنتخبات المشاركة، وعبر عن سعادته وأسرة المنتخب الليبي بالتواجد في هذا الحدث الكبير، خاصة أنه يقام على أرض الإمارات، وقال: هدفنا المشاركة وتلبية دعوة الإمارات وهذا في حد ذاته فوز لنا، أعتقد أن وجود تجمع عربي يضم 14 دولة أمر مهم، تحت سقف الإمارات التي غمرتنا بفيضها من حسن استقبال وكرم ضيافة، أمر هام وفرصة لجميع المشاركين، خاصة أن مثل هذه البطولات هدفها بخلاف جانب التنافس، توفير أجواء للشباب العربي وطلاب الجامعات للالتقاء والتعارف وتبادل الخبرات وتبادل الأفكار، وهذا مكسب للجميع ويعزز من أواصر الأخوة بين الطلاب العرب.
وأضاف: مشاركتنا تأتي للمرة الأولى، وهي تفتح لنا آفاقاً واسعة، ونكتسب منها الخبرات، سواء على صعيد المنافسة أو في المجالات الأخرى، ومنها التنظيم الذي يأتي بكفاءة عالية، ونتطلع أن نستضيف بطولات عربية في المستقبل بليبيا.ش

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