الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

دراجات الإمارات «بطل العرب» بـ 25 ميدالية

دراجات الإمارات «بطل العرب» بـ 25 ميدالية
26 ديسمبر 2022 16:30

رضا سليم (الشارقة)
توج منتخبنا الوطني للدراجات، بلقب البطولة العربية المجمعة الثانية للدراجات، التي أسدل عليها الستار في الشارقة، بعدما تصدر الترتيب العام للبطولة برصيد 25 ميدالية ملونة بواقع 13 ذهبية، و7 فضيات و5 برونزيات، ليؤكد الطفرة الكبيرة للعبة خلال العامين الماضيين بالتواجد على منصات التتويج في كل البطولات التي شارك بها مؤخراً خارجياً وداخلياً، وحل المنتخب الجزائري في المركز الثاني برصيد 30 ميدالية ملونة ولكن منها فقط 9 ذهبيات ليتفوق المنتخب الوطني في الترتيب العام.
وشهدت البطولة العربية مشاركة رسمية من 15 دولة عربية بالبطولات الثلاثة «أصحاب الهمم، الطريق، الجبلية» ونجحت 13 دولة في الحصول على ميداليات، ولأول مرة في تاريخ المشاركات العربية والبطولات تشهد البطولة هذا الكم من الدول المشاركة والمحققة للميداليات، ومنها المنتخب الفلسطيني الذي نجح في تحقيق 4 ميداليات ملونة بواقع فضيتين وبرونزيتين.
وأكد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للعبة، أن البطولة لاقت النجاح المنتظر في التنظيم والمشاركة، وقال: «على مدار سنوات طويلة حاولنا تسجيل البطولة العربية في الاتحاد الدولي لتكون البطولة معتمدة ضمن أجندة البطولات ومؤهلة بالنقاط إلى أولمبياد باريس، وبالفعل شهدت البطولة الحالية أول اعتماد رسمي للسباقات بتسجيل 7 سابقات رسمياً في الاتحاد الدولي بسباقات الطريق والدراجات الجبلية».
وأضاف: «مشاركة هذا الكم من المنتخبات في التجمع العربي الكبير، إضافة إلى كم الدول التي حققت ميداليات، أكدت نجاح وزخم الدراجة العربية وتطورها بشكل كبير خلال السنوات الماضية لتصل إلى هذه الدرجة، ساعدت الأجواء والبيئة والبنية التحتية في كلباء ونزوى على خروج البطولة بالشكل الرائع، وهذا بشهادة كل المنتخبات المشاركة وحكام الاتحاد الدولي للدراجات».
وأعرب ياسر الدوخي مدير البطولة العربية وأمين عام اتحاد الإمارات الدراجات، عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق في البطولة العربية وتحقيق صدارة البطولة العربية وسط هذا الكم الكبير من المشاركة من 15 دولة عربية في السباقات، مشيراً إلى أن المنتخبات الوطنية المشاركة في البطولة استفادت كثيراً من البطولة واختتمت العام بشكل رائع، بتحقيق هذا الكم من الميداليات، لتضاف إلى إنجازات اللعبة الفترة الأخيرة.

أخبار ذات صلة
1800 مستفيد من مساعدات «الشارقة الخيرية» في كلباء
اختتام برنامج «المواصفة الوطنية» في الشارقة
الشارقة
الدراجات الهوائية
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
كوريا الجنوبية تعلن عن أول إصابة بـ "الأميبا آكلة الدماغ"
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تعلن عن أول إصابة بـ "الأميبا آكلة الدماغ"
اليوم 09:05
موضوعية
دنيا
نصيحة بسيطة ومفيدة للمصابين بالإنفلونزا
اليوم 08:42
عادات صباحية تزيد من السعادة والإنتاجية
دنيا
عادات صباحية تزيد من السعادة والإنتاجية
اليوم 08:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©