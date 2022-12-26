دراجات الإمارات «بطل العرب» بـ 25 ميدالية

رضا سليم (الشارقة)

توج منتخبنا الوطني للدراجات، بلقب البطولة العربية المجمعة الثانية للدراجات، التي أسدل عليها الستار في الشارقة، بعدما تصدر الترتيب العام للبطولة برصيد 25 ميدالية ملونة بواقع 13 ذهبية، و7 فضيات و5 برونزيات، ليؤكد الطفرة الكبيرة للعبة خلال العامين الماضيين بالتواجد على منصات التتويج في كل البطولات التي شارك بها مؤخراً خارجياً وداخلياً، وحل المنتخب الجزائري في المركز الثاني برصيد 30 ميدالية ملونة ولكن منها فقط 9 ذهبيات ليتفوق المنتخب الوطني في الترتيب العام.

وشهدت البطولة العربية مشاركة رسمية من 15 دولة عربية بالبطولات الثلاثة «أصحاب الهمم، الطريق، الجبلية» ونجحت 13 دولة في الحصول على ميداليات، ولأول مرة في تاريخ المشاركات العربية والبطولات تشهد البطولة هذا الكم من الدول المشاركة والمحققة للميداليات، ومنها المنتخب الفلسطيني الذي نجح في تحقيق 4 ميداليات ملونة بواقع فضيتين وبرونزيتين.

وأكد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للعبة، أن البطولة لاقت النجاح المنتظر في التنظيم والمشاركة، وقال: «على مدار سنوات طويلة حاولنا تسجيل البطولة العربية في الاتحاد الدولي لتكون البطولة معتمدة ضمن أجندة البطولات ومؤهلة بالنقاط إلى أولمبياد باريس، وبالفعل شهدت البطولة الحالية أول اعتماد رسمي للسباقات بتسجيل 7 سابقات رسمياً في الاتحاد الدولي بسباقات الطريق والدراجات الجبلية».

وأضاف: «مشاركة هذا الكم من المنتخبات في التجمع العربي الكبير، إضافة إلى كم الدول التي حققت ميداليات، أكدت نجاح وزخم الدراجة العربية وتطورها بشكل كبير خلال السنوات الماضية لتصل إلى هذه الدرجة، ساعدت الأجواء والبيئة والبنية التحتية في كلباء ونزوى على خروج البطولة بالشكل الرائع، وهذا بشهادة كل المنتخبات المشاركة وحكام الاتحاد الدولي للدراجات».

وأعرب ياسر الدوخي مدير البطولة العربية وأمين عام اتحاد الإمارات الدراجات، عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق في البطولة العربية وتحقيق صدارة البطولة العربية وسط هذا الكم الكبير من المشاركة من 15 دولة عربية في السباقات، مشيراً إلى أن المنتخبات الوطنية المشاركة في البطولة استفادت كثيراً من البطولة واختتمت العام بشكل رائع، بتحقيق هذا الكم من الميداليات، لتضاف إلى إنجازات اللعبة الفترة الأخيرة.