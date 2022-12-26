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الموسم السابع لبطولة السلم ينطلق بـ «سباق المليون»

الموسم السابع لبطولة السلم ينطلق بـ «سباق المليون»
26 ديسمبر 2022 16:00

دبي (الاتحاد)
ينطلق غداً «الثلاثاء» الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله-، وذلك بإقامة سباق الهواة الإماراتيين الرجال، يليه مباشرة يوم غدٍ سباق الإماراتيات السيدات، في منطقة سيح السلم في محمية المرموم في دبي.
وأعلنت اللجنة المنظمة العليا برئاسة عمير جمعة الفلاسي، عن اكتمال الترتيبات من أجل انطلاق الموسم السابع للبطولة، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، بجوائز مالية تصل إلى 5 ملايين درهم، حيث يتضمن برنامج المنافسات للموسم السابع تنظيم 7 سباقات لمختلف الفئات تستهدف مشاركة أكثر من 1000 دراجاً من الرجال والسيدات المحترفين والهواة.
واعتمدت اللجنة المنظمة العليا الجوائز المالية لسباق الهواة الإماراتيين الرجال، بمجموع مليون درهم إماراتي، ويحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 200 ألف درهم، والثاني على 150 ألف، والثالث 100 ألف، والرابع 80 ألف، والخامس 70 ألف، والسادس إلى العاشر كل منهم 30 ألف، وأصحاب المراكز من 11 إلى 20 مبلغ 25 ألف درهم لكل منهم.
واعتمدت اللجنة المنظمة العليات التي تضم أيضاً ماجد عبدالرحمن البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، ورامي بسام النابلسي رئيس اللجنة المالية والتسويق، ومحمد عبدالله الموسى رئيس اللجنة اللوجيستية، مسار سباق الهواة الإماراتيين الرجال الذي يمتد لمسافة 147 كلم في منطقة سيح السلم في المرموم، مع تأمين المسار مع الجهات الحكومية من شركاء النجاح للحدث، إلى جانب تطبيق لائحة التعليمات والقوانين الخاصة بالبطولة والتي تم اعتمادها وتعميمها على جميع المشاركين سيراً على نهج الشفافية التي تتميز بها البطولة منذ انطلاقها، حيث تم عقد اجتماعات مع الجهات الحكومية لتأمين مسار الدراجين وانسيابية السباق وكذلك توفير فرق الدعم الطبي واللوجستي، وغيرها من مستلزمات تنظيم السباق الذي يقام في منطقة ذات طبيعة خاصة تجمع بين سحر المحمية الطبيعية وحيواناتها النادرة وبين المسارات المفتوحة وكيفية التعامل مع الرياح حسب خطة الفريق وتعليمات المدربين.
كما أكملت اللجنة المنظمة إجراءات التسجيل للدراجين المشاركين حسب الفئات واللوائح التي أصدرها اللجنة المنظمة والتي تحدد المؤهلين للمشاركة في كل سباق، على أن يتم إقامة الاجتماع الفني قبل انطلاق السباق في موقع الحدث، مع إنشاء «قرية البطولة» التي تقدم خدمات متكاملة سواء للمشاركين أو ضيوف الحدث من الجماهير والمتابعين لهذه البطولة التي تحظى بشعبية متزايدة، حيث تم إنشاء مناطق استراحة وخدمات الضيافة ووضع شاشة عملاقة لمتابعة مجريات السباق بشكل مباشر لحظة بلحظة في قلب منطقة سيح السلم.

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