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النصر يحصد لقب فردي الرجال لكرة الطاولة

النصر يحصد لقب فردي الرجال لكرة الطاولة
26 ديسمبر 2022 15:14

معتصم عبدالله (دبي)
أهدى مايكل دابروفسكي لاعب النصر «المقيم»، فريقه لقب بطولة الدولة الأولى لفردي الرجال في كرة الطاولة للاعبين المواطنين والمقيمين، فيما حل حامد حافظ لاعب نادي شباب الأهلي في المركز الثاني، وبترو كيم لاعب الشارقة وماجيك لوكاس لاعب الوصل في المركز الثالث.
وشهد تتويج الفائزين، عبدالرحمن المنهالي عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة المدير المالي، حيث نال دابروفسكي كأس المركز الأول والميداليات الذهبية، فيما توج حامد حافظ لاعب نادي شباب الأهلي بالميدالية الفضية، ونال الثنائي بترو كيم «الشارقة» وماجيك لوكاس «الوصل» الميداليات البرونزية.
وتوزعت مراكز بقية المشاركين في البطولة ما بين عيسى البلوشي لاعب النصر «الخامس»، صلاح الدين عبدالحميد «شباب الأهلي» سادساً، نبيل الزرعوني لاعب نادي الشارقة في المركز السابع، وعبدالله البلوشي لاعب شباب الأهلي في المركز الثامن.

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