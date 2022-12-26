مدرب الأهلي: لم أر مباراة مثل مواجهة سموحه طوال مسيرتي



القاهرة (د ب أ)

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، أن الفريق لم يؤد بشكل جيد أمام سموحة ولم يخلق الفرص، مشيرا إلى أن أكثر من لاعب بالفريق لم يكن في مستواه خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم.

وقال كولر في مؤتمر صحفي: «على مدار سنوات عملي مدربًا لم أر مثل هذه المباراة، هناك إهدار للوقت، ورغم ذلك في الشوط الأول تم احتساب دقيقتين للوقت بدل الضائع وفي الشوط الثاني تم احتساب خمس دقائق فقط، رغم أن الوقت المهدر أكثر من ذلك، ومن الأصلح للكرة المصرية أن يكون التركيز على لعب الكرة».

وأضاف: «خلال الشوط الأول لم نؤد بشكل جيد واجهنا فريقًا يلعب في الثلث الدفاعي، وخلال الشوط الثاني ضغطنا بشكل جيد في الهجوم ولكن في المجمل الفريق لم يخلق فرصًا كثيرة ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا».

وأوضح أنه دائم الحديث مع اللاعبين بضرورة استغلال الفرص وهناك عمل يومي متواصل في ظل ضغط المباريات وعدم وجود مساحة من الوقت للعمل بشكل أكبر في النواحي الفردية مع اللاعبين.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد ثماني نقاط.