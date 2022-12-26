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علي مبخوت خارج تشكيلة منتخبنا في «خليجي 25»

علي مبخوت خارج تشكيلة منتخبنا في «خليجي 25»
26 ديسمبر 2022 12:22


دبي (أ ف ب)

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أعلن المدرب الأرجنتيني لمنتخب الإمارات رودولفو اروابارينا قائمة من 26 لاعباً لخوض كأس الخليج الخامسة والعشرين «خليجي 25» التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية اعتباراً من 6 يناير، وخلت من الهداف التاريخي لـ«الأبيض» علي مبخوت.
جاء استبعاد مبخوت (32 عاما) مفاجئا لاسيما انه الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 81 هدفا، وللدوري الاماراتي بـ194 هدفا، ويتصدر ترتيب هدافي البطولة في الموسم الحالي برصيد 13 هدفا، بينها ثنائية فوز فريقه الجزيرة على الظفرة 3-2 السبت في المرحلة الثانية عشرة.
ولم يعلن اروابارينا أسباب استبعاد مبخوت هداف النسخة الأخيرة من كأس الخليج «خليجي 24» التي أقيمت في قطر عام 2019، برصيد 5 أهداف.
ويدخل «الأبيض» معسكرا في دبي لمدة أسبوع يخوض خلاله مباراة ودية بمواجهة نظيره اللبناني 30 ديسمبر، قبل السفر الى البصرة في 2 يناير، وتستهل الإمارات مبارياتها في «خليجي 25» أمام البحرين حاملة اللقب 7 يناير ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم ايضاً قطر والكويت.
- تشكيلة الـ26 لاعباً:
لحراسة المرمى: خالد عيسى (العين) وعلي خصيف (الجزيرة) وخالد السناني(الوصل)
للدفاع: حسن المحرمي وخالد الهاشمي (بني ياس)، شاهين عبدالرحمن وخالد الظنحاني (الشارقة)، خليفة الحمادي (الجزيرة)، وليد عباس وعبد العزيز هيكل واحمد جميل (شباب الأهلي)، عبدالسلام محمد (الاتحاد كلباء)
للوسط: وليد فلاح وخالد البلوشي (العين)، ماجد راشد وماجد حسن ومحمد عبد الباسط (الشارقة)، عبدالله رمضان (الجزيرة)، حسين مهدي (النصر)
للهجوم: علي صالح وفابيو ليما (الوصل)، طحنون الزعابي وسيباستيان تاليابوي (الوحدة)، حارب عبدالله ويحيى الغساني (شباب الأهلي)، كايو كانيدو(العين)

علي مبخوت
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