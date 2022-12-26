الصبار بطل «دولية أبوخليل للشطرنج»



الشارقة (الاتحاد)

أحرز الأستاذ الدولي المغربي علي الصبّار كأس بطولة المرحوم علي سعيد أبو خليل الدولية للشطرنج بنسختها الثانية التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة من 26 دولة، وجاء فوز الصبار برصيد 8 نقاط بعد التعادل في الجولة التاسعة والأخيرة مع منافسه الدولي الفلبيني فرانسيس ايروين، وجاء بالمركز الثاني الدولي الروسي الكسندر جانيفيتش برصيد 7.5 نقطة، والثالث راجي صايل لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برصيد 7 نقطة، والرابع سيف أحمد لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وفي بطولة «الناشئين تحت 14 سنة» التي أقيمت تزامناً مع البطولة الرئيسية، حقق المركز الأول الدولي الهندي جينا أرنب لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة بعد حصوله على العلامة الكاملة 9 نقاط من 9 جولات وجاء بالمركز الثاني الدولي الهندي لوشان أديتيا برصيد 8 نقاط فيما تمكن من تحقيق المركز الثالث الدولي راشد عبدالله العوضي لاعب نادي مليحة الثقافي الرياضي برصيد 7 نقاط.

حضر الختام وتتويج الفائزين عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة النادي ومعمّر أبو خليل نجل المرحوم علي سعيد أبو خليل وعدد من أعضاء مجلس ادارة النادي ورواده وأصدقاء وأحفاد الفقيد.

ويعتبر المرحوم علي سعيد أبو خليل الأب المؤسس للشطرنج بالدولة بصفة عامة ولنادي الشارقة للشطرنج بصفة خاصة، كما يعتبر أحد الشخصيات الرياضية التي عاصرت الحركة الرياضية في الإمارات منذ بداية السبعينات، حيث مارس العديد من الألعاب الرياضية وساهم في بناء الهياكل التنظيمية لعدد من الأندية والاتحادات الرياضية في الدولة كما شغل عدة مناصب في اتحاد الإمارات لكرة السلة لعدة دورات وأدار لجنة المنتخبات الوطنية لرياضة كرة السلة لعديد السنوات وكذلك شارك في تأسيس اتحاد الشطرنج منذ عام 1976 كما شغل منصب رئيس الجهاز الفني بالاتحاد عام 1992 حيث أسس عدد من البطولات المحلية والدولية بالإمارات منها بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج.