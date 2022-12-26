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تاتوم يقود بوسطن للفوز على باكس في «سلة أميركا»

تاتوم يقود بوسطن للفوز على باكس في «سلة أميركا»
26 ديسمبر 2022 11:47

 
اميركا (رويترز)
واصل جيسون تاتوم تألقه وأحرز 41 نقطة ليقود فريقه بوسطن سيلتيكس للفوز على ضيفه ميلووكي باكس 139-118 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وأضاف جايلين براون 29 نقطة للفريق الفائز ليحصد مع تاتوم 70 نقطة في مباراة واحدة للمرة الثامنة خلال مسيرتيهما.
وسيطر تاتوم أيضا على سبع كرات مرتدة ومرر خمس كرات حاسمة لزملائه ليحقق فريقه فوزه الثاني على التوالي.
وأحرز ديريك وايت وجرانت وليامز وآل هارفورد أرقاما مزدوجة لبوسطن أيضا، وكان يانيس أنتيتوكومبو أفضل مسجلي ميلووكي الذي خسر للمباراة الثالثة على التوالي برصيد 27 نقطة بينما أحرز زميله جرو هوليداي 23 نقطة.
وفي مباراة أخرى فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 119-112 على مضيفه نيويورك نيكس بفضل 35 نقطة من لاعبه جويل إمبيد و29 نقطة من جيمس هاردن الذي مرر 13 كرة حاسمة لزملائه أيضا.
وفي بقية مباريات الليلة الماضية فاز جولدن ستيت وريورز على ضيفه ممفيس جريزليز 123-109 وفاز دالاس مافريكس 124-115 على ضيفه لوس أنجليس ليكرز، وبعد وقت إضافي فاز دنفر ناجتس على فينكس صنز 128-125. 

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