«استعراض مبهر» في «تل مرعب»



منطقة الظفرة (الاتحاد)

ضمن منافسات مهرجان ليوا الدولي 2023 تنطلق في اليوم الثاني عشر للمهرجان فعاليات سباق حلبة ليوا لليوتي في أحد السباقات المثيرة للسيارات في هذه الفئة بتنظيم من نادي ليوا الرياضي وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتنقسم المسابقة إلى فئتين، توربو وبدون توربو.

وتنطلق المسابقة على مضمار سباق مخصص لهذه السيارات من ناحية الانحناءات والتضاريس التي تم تعديلها في المسار، وستنطلق كل سيارة على حدة من أجل محاولة كسر الرقم والوصول لأعلى معدل في إنهاء المسار أو المضمار ويتم احتساب التوقيت فور تجاوز السيارة لخط البداية وحتى النهاية، وسيمنح كل متسابق فرصة إجراء محاولتين يتم اختيار التوقيت الأفضل منهما.

ووضعت اللجنة المنظمة شروطا مهمة للمشاركين تم توضيحها والإطلاع عليها من خلال التسجيل الإلكتروني مسبقا للمسابقة وأيضا إعطاء اللوائح والقوانين المختلفة لفئات السباق وشروط السلامة العامة وحدود التعديلات المخصصة لكل فئة.

وأكد المتسابق راشد مبارك القمزي الذي يشارك في فئة الستوك بدون توربو أن مسابقات وفعاليات مرعب ينتظرها المشاركين من موسم إلى آخر، نظرا لأنها تقام في منطقة تشمل العديد من البطولات والرياضات واضاف: أشارك في أكثر من مسابقة في مهرجان ليوا الدولي وسعيد لهذه الفرصة التي تتيح لنا الدخول والمنافسة مع أقراننا في هذه الفئات، التنظيم فوق المعتاد وكل العناصر متوافرة من أجل تقديم لوحة تنافسية متكاملة.

وعبر منافسات الاستعراض الرملي للسيارات على كثبان مرعب الذي اختتم مساء أمس٫ سجل الأبطال أرقاما قوية في الاستعراض الذي جمع 91 سيارة في الفئات المختلفة للاستعراض، وفي فئة ستة سلندر حقق الاستعراض الأجمل وحصد أعلى النقاط المتسابق غريب هادي المنصوري من الإمارات بوصوله إلى 170 نقطة، وحل ثانيا سعيد النعيمي من الإمارات أيضا بـ 169 نقطة وبفارق نقطة عن الأول، وحل في المركز الثالث السعودي عبد الرحمن الصافي بـ 164 نقطة، وفي فئة الهايلوكس ذهبت المراكز الأولى للأشقاء من السعودية، حيث تفوق في المركز الأول معاذ صالح النفيسة ب158 نقطة، وجاء ثانيا سهيل عبد الله الخزيم ب154 نقطة وثالثا أحمد بن علي الحمد ب146 نقطة، وفي فئة ال8 سلندر كانت المنصة سعودية أيضا، حيث حل في المركز الأول عبد الرحمن يوسف العريني بـ 194 نقطة وجاء ثانيا عبد العزيز محمد بـ 182 نقطة وثالثا محمد عبدالعزيز الفريهيدي بـ 178 نقطة.

من ناحية أخرى، وعبر لوحة في قمة الجمال، شارك فريق المظليين المحترفين في فعاليات مهرجان ليوا الدولي عبر القفز من مسافة 12 ألف قدم في استعراض مبهر وملفت لأعلام الإمارات.



وحققت اللوحة التي شارك من خلالها فريق المحترفين بالتنسيق مع نادي ليوا الرياضي إعجابا كبيرا لرواد التل خاصة وأن الاستعراض تم عن طريق البدلة المجنحة الوينج سوت بقيادة القافز أحمد الشحي وجاء الاستعراض على مرحلتين استغرقت كل مرحلة 15 دقيقة للوصول لرمال مرعب لاحقا.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى لفريق المحترفين في سماء مرعب، من جهته وجه أحمد الشحي قائد المجموعة الشكر لنادي ليوا الرياضي وإلى إدارة جناح الجو في القيادة العامة لشرطة أبوظبي لسرعة التنسيق والعمل على مشاركة هذه الفعالية ضمن نشاطات مرعب المختلفة، وسجل الشحي إعجابه الكبير بالبطولات المتعددة التي يشهدها مهرجان ليوا طوال هذه الفترة مؤكدا أن ذلك يعد من الوسائل الناجحة في جذب الشباب والمحترفين للمشاركة في سباقات السيارات عبر أطر قانونية ولوائح واضحة وقال: لاحظنا التنوع الكبير للرياضات في مرعب، وأيضا الاهتمام بالدرجة الأولى بعوامل الأمن والسلامة وهو ما يخلق بيئة مثالية للمنافسين والمشاركين.

وشارك عبر فريق المحترفين في تقديم الاستعراض المثير كل من أحمد الشحي، حشر بن صبيح الفلاسي، عبد الرحمن المعمري، منصور المزروعي، محمد الغزالي، والبرازيلي فيتور بينياسي، وهي المجموعة التي تشارك من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة في الإمارات عبر الفواصل الاستعراضية التي تقدمها في القفز من مسافة كبيرة أمام الجماهير.