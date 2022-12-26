629 فوزاً لخيول جودلفين في عام 2022



محمد حسن (دبي)

أنهى فريق جودلفين بقيادة مؤسسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، العام 2022 بانتصارات استثنائية في سباقات الخيول العالمية.

وأكمل الفريق الأزرق 629 فوزاً منها 30 في سباقات الفئة الأولى، و162 فوزاً في السباقات المصنفة «سيتكس» وجاءت هذه الانتصارات في 18 مضماراً بـ 7 دول في 3 قارات، بالإضافة إلى تتويج الفريق بجوائز رفيعة في السباقات البريطانية والأمريكية.

انطلاقة انتصارات جودلفين في العام 2022 كانت في الإمارات من خلال العروض الرائعة في كرنفال كأس دبي العالمي، أبرزها فوز «نافال كراون»، «ريال ورلد»، «مان أوف بروميس»، «لازولي» في ميدان.

وفي أستراليا، سجل «دوميار» أول فوز بالفئة الأولى في العام، حيث تمكن وبجسارة من الظفر بسباق بلو دايموند ستيكس في أواخر فبراير، وفي الشهر التالي، بسط «انامو» سيطرته على المنافسين في روزهيل جينيز، بينما تمكن المحارب القديم «كاسكيديان» من انتزاع فوز خاطف في أبريل بسباق اول اليجد ستيكس.

ثم نجح ثلاثة من خيول الثلاث سنوات في كتابة تاريخ في أوروبا في الربيع، حيث دخل «كورويبوس» و «نيتيف تريل» في صراع ساخن على لقب 2000 جينيز في نيوماركت، وتمكن الوصيف حينها من التعويض بسباق 2000 جينيز الايرلندي بعد ثلاثة أسابيع.

وتمكن «مودرن جيمس» من تسجيل فوز كلاسيكي في النسخة الفرنسية، بول دساي دي بولان، ليصبح مدرب الفريق الأزرق شارلي أبلبي بالتالي أول مدرب يفوز بالسباقات الثلاثة بثلاثة خيول مختلفة.

البداية القوية للموسم الأوروبي تواصلت بتتويج جودلفين بطلاً للملاك في مهرجان رويال آسكوت، ونجح «كوريبوس» مرة أخرى في كتابة العناوين بفوز قتالي في سان جيمس بالاس ستيكس، فيما تمكن «نافال كراون» من التقدم على «كريتيف فورس» في نسخة مثيرة من سباق بلاتينوم جوبيلي ستيكس.

وأسهمت النتائج الرائعة في السباقات البريطانية في تتويج جودلفين بطلاً للملاك للمرة 15 في المملكة المتحدة، علاوة على احتفاظ شارلي أبلبي ببطولة المدربين، كما نال فارس الفريق وليام بيوك جائزة بطل الفرسان في بريطانيا لأول مرة، فيما انهى الفحل العالمي «دباوي» العام بطلاً للفحول في بريطانيا وايرلندا لأول مرة، لتكتمل بالتالي حلقات الاستحواذ على ألقاب البطولات بشكل غير مسبوق.

وواصل فريق جودلفين في أمريكا الشمالية، الانتصارات التي تحققت في العام 2021، حيث تمكن «سبيكرس كورنر» من تسجيل فوزين بالسباقات الفئوية في جلف ستريم بارك قبل تقديمه أداء مبهراً في كارتر هانديكاب في مضمار اكودكت في ابريل.

وسجل «سانتين» أول فوزين على المستوى الأعلى في شيرشل داونز بأداء قوي في تيرف كلاسيك في يوم كنتاكي ديربي، بينما دخلت «مطرية» نادي الفئة الأولى حينما قهرت خصومها في اكورن ستيكس بمضمار اكودكت في يونيو.

وحقق «نيشنس برايد» إنجازاً بارزاً بالمنافسة في خمسة سباقات ديربي في ثلاث قارات، حيث بدأ هذا العام بفوز في جميرا ديربي في ميدان، وعقب خسارتين في ابسوم داونس وبيلمونت، لم يكن ابن تيوفيلو مستعداً لتقبل الخسارة في سراتوجا ديربي قبل تحقيق فوز مقنع آخر في جوكي كلوب داربي في اكودكت.

كما شهد كرنفال سراتوغا الصيفي تمكن «كوديز ويش» من التغلب على بطل السرعة جاكيز واريور في نسخة ساخنة من سباق فوريجو ستيكس، وكان فوزاً أبهج القلوب للحصان المشتق اسمه من اسم الصبي البالغ 16 عاماً كودي دورمان الذي يعاني منذ الولادة من اعتلال جيني نادر، ونشأت علاقة خاصة بينه وبين «كوديز ويش» في حفل «ميك ايه ويش داي» في كينلاند في 2018.

وعمليا احتفظ جودلفين بلقبي بطولتي الملاك والمربين في الولايات المتحدة 2022 للعام الثاني على التوالي، واللتين سيتم الإعلان عنهما في أواخر يناير المقبل ضمن حفل جوائز اكليبس، حيث يتصدر الفريق القوائم بفوارق شاسعة.