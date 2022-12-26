«أبوظبي للشطرنج».. فرحة كبيرة بـ «الكأس الغالية»

ابوظبي (الاتحاد)

أثار فوز عمران أحمد الحوسني لاعب المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال للمرة الأولى في تاريخ اللاعب والنادي، موجة من الفرح الكبير، وسط أسرة النادي، والذي زاد منه فوز لاعبة المنتخب والنادي روضة السركال (13 سنة) بوصافة بطولة السيدات.

وعبر عمران أحمد الحوسني عن سعادته بتحقيقه إنجازاً له ولناديه للمرة الأولى، وقال: أهدي الفوز إلى القيادة الرشيدة وإلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، عرفاناً وتقديراً للاهتمام والرعاية ودعم المجلس المستمر لمسيرة نادي أبوظبي للشطرنج ومواهبه الناشئة التي واصلت حصد الإنجازات الرياضية والألقاب بفضل هذا الدعم والرعاية، وتوفير كافة مقومات النجاح والتميز والتفوق الرياضي.

وأضاف: ان الدعم المستمر الذي يجده قطاع الشباب والرياضة من القيادة الرشيدة ومن المسؤولين بالدولة يشكل حافزا للإبداع والتفوق، مؤكدا بأن إنجازات شباب الإمارات ستتواصل في مختلف المجالات خاصة الرياضات الفردية في ظل الحافز المعنوي الذي يجدوه بشكل مستمر.

وثمن اللاعب الدور الذي يقوم به ناديه وقال: لابد من الإشادة بدور مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية برئاسة حسين عبد الله الخوري وكافة أعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الفنية والإدارية، على ما يوفروه من خطط وبرامج ساهمت في تواصل العطاء في ظل التعاون القائم بين النادي وأولياء الأمور، الذي بدوره ساهم في تهيئة المناخ للاعبي النادي وقادهم للتألق والإبداع، والتطلع لاستمرار التفوق في المحافل الخارجية التي تسهم في رفع علم واسم دولة الإمارات عالياً خفاقا في كافة المجالات الرياضية.

وأضاف: أنا سعيد بتحقيق هذا الإنجاز للمرة الأولى وأتمنى أن يتكر الفوز بهذه البطولة الغالية، وعن تقييمه للمنافسات قال: أعتقد أن المستويات متقاربة والجميع قدموا مستويات مميزة من أجل تخطي المنافسين ونيل اللقب.

من جهة ثانية أحرزت روضة عيسى السركال نجمة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي الميدالية الفضية في فئة السيدات على الرغم من أن عمرها لا يتجاوز الـ 13 عاماً، وفضلت المشاركة في فئة السيدات وكانت قاب قوسين او أدنى من تحقيق الذهبية.

وأهدت روضة تحقيقها الفضية، إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، مؤكدة أن دعم سموها للحركة الرياضية النسائية وتشجيعها الدائم لفتاة الإمارات، كان له أكبر الأثر في تحقيق تلك الإنجازات.

واختتمت روضة حديثها بالشكر الجزيل لأسرتها في نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية وخصت بالذكر إدارة النادي والجهاز الفني الذين وفروا لها كل الدعم والإعداد والتحضير الجيد قبل البطولة، وأثنت على دعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي لمشاركاتها في المحافل الشطرنجية الدولية.

وكان عام 2022 حافلاً بالإنجازات لروضة، حيث حصلت على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة آسيا للهواة وحصلت على المركز الثاني في بطولة الإمارات للسيدات.

من جهته ثمن حسين عبد الله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية نيابة عن أسرة النادي حصول اللاعب عمران الحوسني لقب فئة الرجال على وقدم تهنئة خاصة لموهبة الشطرنج الإماراتي على إنجازه والذي يضاف إلى إنجازاته على الصعيد العربي والآسيوي والمحلي مع الأمنيات باستمرار التقدم والنجاح.

كما أثنى يوسف أحمد باصليب الأمين العام للنادي على حصول اللاعبة المتألقة روضة السركال على وصافة لقب السيدات وعلى إصرارها وعزيمتها في المشاركة في بطولة السيدات على الرغم من أنه كان بإمكانها المشاركة في فئة الناشئات، وتقدم بالشكر للجهاز الفني والإداري في النادي على جهودهم المبذولة خلال عام 2022.