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قارب «وزارة الدفاع» يتّوج بلقب سباق أبوظبي للتجديف

قارب «وزارة الدفاع» يتّوج بلقب سباق أبوظبي للتجديف
26 ديسمبر 2022 09:59

أبوظبي (الاتحاد)

 

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توّج القارب «وزارة الدفاع» لمالكه وزارة الدفاع، بقيادة النوخذة بدر عبد الحكيم محمد ثاني بطلاً لسباق أبوظبي للتجديف التراثي لفئة 40 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية أمس، وشهد السباق تنافساً قوياً بين القوارب المشاركة، والذي امتد لمسافة 4 كيلومترات، حيث انطلق من جزيرة اللولو، ومحطة النهاية أمام مقر النادي على كاسر الأمواج.
وحل في المركز الثاني القارب «ناهل» لمالكه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة النوخذة عبد الله علي عبد الله الحمادي، وحصل على المركز الثالث القارب «غازي» لمالكه أحمد سعيد سالم الرميثي.
وذهب المركز الرابع للقارب «الفجيرة» لمالكه الشيخ راشد بن حمد بن محمد الشرقي، وبقيادة النوخذة سيف خلف صالح المطري، ونال المركز الخامس القارب «شرطة دبي» لمالكه القيادة العامة لشرطة دبي، وبقيادة النوخذة محمد إسماعيل مشموم الفلاسي، وحل القارب «أبو الأبيض» لمالكه مكتوم عتيق ماجد المهيري، وبقيادة النوخذة صالح محمد عبد الله الشحي في المركز السادس.
وحصل القارب «الفهيدي» لمالكه ديوان حاكم دبي، وبقيادة النوخذة حسن إبراهيم علي الحوسني على المركز السابع.
واحتل القارب «العاصف» للشيخ محمد بن صالح بن محمد الشرقي، وبقيادة النوخذة ناصر خلفان محمد الكندي المركز الثامن، وحصل القارب «مرسال» لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وبقيادة النوخذة إبراهيم إسماعيل المرزوقي على المركز التاسع، فيما نال القارب «نزاع» لمالكه عبد الله أحمد محمد الحمادي المركز العاشر.
ويأتي تنظيم السباق ضمن الفعاليات والأنشطة التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والتي تشهد إقامة العديد من السباقات التراثية ولكل الفئات، وذلك لتعزيز ودعم الجهود الرامية للحفاظ على التراث البحري الإماراتي وصونه، ونقله للأجيال، من خلال تعريفهم بتفاصيل هذا الإرث الكبير الذي قدمه الأجداد والآباء.
توج الفائزين خليفة الرميثي مشرف قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، مشرف عام السباق، وسعيد خليفة المهيري، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وخليفة السويدي، مشرف السباقات الحديثة بالنادي.
من جانبه، أكد خليفة الرميثي أن السباق سجل النجاح المنشود، وحقق الهدف من إقامته، مشيداً بتعاون البحارة والنوخذة المشاركين مع اللجنة المنظمة لإخراج السباق في أفضل صورة.
وأضاف: أقيم السباق في أجواء مثالية مما أتاح الفرصة للبحارة والنوخذة تقديم جهود كبيرة من أجل الفوز، والصعود إلى منصة التتويج، مشيراً إلى الحماس والالتزام الكامل والتعاون الذي أظهره المشاركون في كل مراحل السباق، والذي رسم ملحمة تراثية مميزة أسعدت الجماهير التي تابعته من على كورنيش العاصمة.

التجديف
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت
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