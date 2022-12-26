مستقبل «البرغوث» بين يديه

أنور إبراهيم (القاهرة)

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان وقائد منتخب «التانجو»الفائز بكأس العالم الأخيرة بقطر، في موضع قوة فيما يتعلق بمستقبله، أمام الخيارات المتعددة المطروحة عليه، ومنها عودته إلى نادي عمره برشلونة، أو شد الرحال إلى الولايات المتحدة للعب في الدوري الأميركي لحساب نادي إنترميامي الذي يمتلكه النجم الإنجليزي المخضرم ديفيد بيكهام.

غير أن الصحفي الرياضي «جويلم بالاج» الذي يعمل لحساب شبكة «سكاي سبورتس» وكاتب السيرة الذاتية لـ«البرغوث، كشف النقاب عن أن ميسي اختار الاستمرار في مغامرته مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان، وتمديد عقده لعام آخر مع خيار التمديد لعام ثان ٍ وأضاف أن النجم الحاصل على الكرة الذهبية 7 مرات، توصل فيما يبدو إلى اتفاق»مبدئي«مع النادي الباريسي، وأن الجانبين قد يضعا اللمسات الأخيرة في العقد خلال أيام قليلة عند عودة ميسي من الإجازة التي حصل عليها بعد الفوز بكأس العالم.

وكانت مصادر صحفية إسبانية أشارت إلى احتمال عودة ميسي إلى برشلونة بنهاية الموسم، وخاصة بعد أن صرح خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني مؤخراً بأن الباب مفتوح أمام عودته. ولكن بالاج أكد أن قائد منتخب التانجو لم يتلق أي اتصال من إدارة برشلونة طوال الأسابيع الأخيرة، وأن أحداً لم يقترح عليه العودة إلى كتالونيا.

وعلق بالاج قائلاً: لم يحاول برشلونة الاتصال به أو بوالده، وهذا في حد ذاته يعني عدم اهتمام البارسا بعودته، إضافة إلى عدم تفكير اللاعب نفسه بهذه العودة، نظراً لأن أحداً لم يطرح عليه السؤال، في الوقت الذي يبدي فيه سان جيرمان تمسكه باستمراره مع الفريق.

وأضاف قائلاً: ميسي يشعر بالارتياح في باريس وتأقلم تماماً مع زملائه وعلى أجواء الدوري الفرنسي ليج آن والحياة في العاصمة الفرنسية باريس، كما انسجمت أسرته الصغيرة وباتت سعيدة بالبقاء في هذا البلد. والأكثر من ذلك - والكلام على لسان جويلم بالاج - أن ميسي بات على اقتناع بمقدوره أن يحصل مع هذا الفريق على بطولة دوري الأبطال الأوروبي الشامبيونزليج، فضلاً عن اقترابه من الحصول على كرة ذهبية ثامنة بنهاية الموسم.

وذكرت شبكة بي بي سي البريطانية إن والد ميسي يتواصل منذ فترة ليست قصيرة مع لويس كامبوس المدير الرياضي لسان جيرمان، وإنهما توصلا إلى اتفاق مبدئي، بعد اجتماع جرى في الدوحة وحضره ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، في الوقت الذي لم يحاول فيه خوان لابورتا رئيس برشلونة إجراء أي اتصال مع اللاعب أو والده.

يذكران ليونيل ميسي 35عاما يلعب لسان جيرمان منذ شهر أغسطس 2021، وينتهي عقده في يونيو القادم، ليصبح حراً في تحديد مصيره.