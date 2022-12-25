«الملك» يعتلي الصدارة

مراد المصري (دبي)

اعتلى الشارقة صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه على دبا الفجيرة 2-0، مستفيداً من فوز بني ياس على شباب الأهلي 2-1، أمس في ختام الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «الملك» رصيده إلى 26 نقطة بالمركز الأول، فيما تراجع «الفرسان» للمركز الثاني برصيد 25 نقطة.

وحقق الشارقة فوزاً مهماً قاده إلى قمة الترتيب، بعد التفوق خارج أرضه على حساب دبا الفجيرة بهدفين، ليبقى «النواخذة» برصيد 4 نقاط بالمركز الثالث عشر، مما جعل الإدارة تقرر إقالة المدرب الفرنسي جريجوري.

سجل هدفي الشارقة خالد الظنحاني في الدقيقة 45 + 6، والبديل عثمان كامارا في الدقيقة 75.

وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء لميراليم بيانيتش لاعب الشارقة ومنصور محمد لاعب دبا الفجيرة بعد تدخل بينهما في الدقيقة 17.

وحقق بني ياس الفوز على شباب الأهلي 2-1، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد راشد، ليرفع «السماوي» رصيده إلى 15 نقطة بالمركز التاسع.

وهذه المرة الأولى التي يحقق فيها بني ياس الفوز في معقل شباب الأهلي بدوري المحترفين. تقدم شباب الأهلي برأسية من وليد عباس في الدقيقة 7، وأدرك جاستون سواريز التعادل لبني ياس من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 24. وأكمل بني ياس قلب الطاولة على منافسه بهدف ثانٍ جاء بعد 127 ثانية من الهدف الأول، سجله سهيل النوبي في الدقيقة 26.

وواصل عجمان نتائجه المميزة محققاً الفوز الثالث على التوالي، وهذه المرة على حساب الوحدة بهدف على استاد آل نهيان، ليرفع «البركان» رصيده إلى 23 نقطة بالمركز الثالث، فيما تراجع «العنابي» إلى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط. وخطف ميرال هدف الفوز في الدقيقة 75، بعدما تابع برأسه تمريرة من زميله فراس يالعربي، ليتفوق لعجمان الذي يتقمص دور «الحصان الأسود» هذا الموسم. وحقق خورفكان فوزاً مثيراً على اتحاد كلباء 2-1 في ديربي الساحل الشرقي على استاد صقر بن محمد القاسمي، ليرفع «النسور» رصيده إلى 15 نقطة بالمركز العاشر، ويبقى «النمور» بالمركز الثامن برصيد 18 نقطة. تصدي أحمد حمدان حارس مرمى خورفكان لركلة جزاء نفذها ملابا مهاجم اتحاد كلباء في الدقيقة 57، لكن البدل أحمد عامر النقبي سجل لـ«النمور» في الدقيقة 73.

وعاد «النسور» ليخطف مهدي عبيد هدف التعادل في الدقيقة 90، وخطف إيلتون فيليبي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90 + 12. ويتوقف الدوري بنهاية هذه الجولة حتى 22 يناير المقبل، بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في «خليجي 25».