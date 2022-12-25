ختام مثير لـ«آسيوية» القوس والسهم

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت أمس منافسات آسيوية القوس والسهم 2022، التي أقيمت على مدى 5 أيام في نادي الثقة للمعاقين بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 31 دولة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

أسفرت نتائج فئة القوس المحدب فرق نساء عن تتويج الصين تايبيه بالذهبية ونالت كوريا الجنوبية الفضية وفيتنام البرونزية، في حين حصدت الهند ذهبية فئة القوس المحدب فرق ذكور ونالت كوريا الجنوبية الفضية وكزاخستان البرونزية.

وظفرت الصين تايبيه بذهبية فئة القوس المحدب فرق ذكور ونالت الهند الفضية وأوزبكستان البرونزية، بينما شهدت فئة القوس المحدب فردي ذكور فوز فيتنام بالذهبية وكوريا الجنوبية بالفضية والصين تايبيه بالبرونزية.

وشهدت منافسة القوس المحدب فردي إناث صراعاً قوياً ومثيراً على المراكز الأولى قبل أن يحسمه منتخب كازاخستان بحصد الذهبية، وذهبت الفضية إلى بنجلاديش والبرونزية إلى الهند.

حضر مراسم التتويج الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد القوس والسهم، الدكتور طارق بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، حميد المشرخ، الأمين العام لاتحاد القوس والسهم، حسن المزروعي عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، توماس هان نائب رئيس الاتحاد الدولي، كازي شابول النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي، طارق أميري رئيس الاتحادين السوداني والأفريقي، الدكتور محمد شريف نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، وعبدالله الحواس مساعد الأمين العام للاتحاد العربي.

شارك الثلاثي الإماراتي شيخة الخاطري وشيماء الريامي وعمر الحمادي في تحكيم منافسات آسيوية القوس والسهم بمهنية عالية نالت التقدير وذلك ضمن الطاقم المؤلف من عناصر تحكيمية عدة، إذ ضم ليليانا أيوبي، زينب أخلاقي، سميحة صادق، سماح بن العربي، صابر ضيفاوي، أسامة عطية، مدحت زلمة، ضياء الدين فخرالدين ومحمد فهمي.