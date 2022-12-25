مريم الزعابي تحرز برونزية «الجبلية» في «عربية الدراجات»

الشارقة (الاتحاد)

أحرزت مريم الزعابي لاعبة منتخبنا الوطني الميدالية البرونزية في سباق الدراجات الجبلية بالبطولة العربية المجمعة الثانية المقامة في كلباء، وهي أول ميدالية للإمارات في فئة السيدات بأول مشاركة لتسجل الزعابي اسمها في تاريخ البطولات العربية مع المنتخب كأول ميدالية في هذه الفئة من البطولات الصعبة التي تُقام ضمن منافسات البطولة التي يسدل عليها الستار اليوم بسباقات الدراجات الجبلية للكبار والناشئين.

ونجحت مريم الزعابي في حصد الميدالية البرونزية بعد أن احتلت المركز الثالث في السباق خلف لاعبة المغرب صاحبة المركز الأول ولبنان الوصيف، لترفع الزعابي رصيد الإمارات من الميداليات إلى 25 ميدالية حافظت بها على صدارة البطولة حتى الآن.

ويسدل الستار اليوم على منافسات البطولة العربية المجمعة بسباق الدراجات الجبلية للناشئين والكبار، وهو السباق المعتمد رسمياً في الاتحاد الدولي للدراجات ومؤهل بالنقاط إلى أولمبياد باريس 2024، ويشهد سباق الكبار مشاركة 32 لاعباً من مختلف الدول العربية المشاركة، من ضمنهم 5 لاعبين من منتخبنا الوطني، بقيادة يوسف ميرزا وخليفة الكعبي وجابر المنصوري وعبدالله جاسم وعبدالله الحمادي.

ويبدأ اليوم الختامي بسباق الناشئين، ويشارك فيه 3 لاعبين من الإمارات هم حمدان مبارك، حارب المرزوقي، وسعيد المنصوري، ويسدل الستار اليوم على البطولة العربية المجموعة بعد 10 أيام منافسات في كلباء ونزوى، وبمشاركة تاريخية لـ15 دولة عربية حضرت المنافسات، وهو أكبر تجمع للبطولات العربية بهذا الكم من الدول المشاركة.

وأعرب منصور بوعصيبه رئيس اتحاد الدراجات عن سعادته بالإنجاز الجديد الذي يضاف بالتأكيد لما تحقق خلال البطولة، خاصة عند الحديث عن فئة الإناث، حيث أكملت مريم الزعابي ما تحقق في سباقات الطريق، ليصل عدد ميداليات إناث الإمارات في البطولة إلى 9 ميداليات ملونة، منها ميداليات تتحقق لأول مرة، وهي ألقاب مهمة، منها بطل سباق الفرقي ضد الساعة شابات، وبطلة العرب في الشابات، وبطل العرب في سباق الطريق فرقي لأول مرة، وأكملت الزعابي سلسلة الإنجازات بتحقيق أول ميدالية لإناث الإمارات في أول مشاركة لهن في هذه النوعية من السباقات.