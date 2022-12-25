140 لاعباً في بطولة الاتحاد للمبارزة للأشبال والناشئين

دبي (الاتحاد)

اختتم اتحاد المبارزة فعاليات بطولة الاتحاد تحت 17، 20 في أسلحة المبارزة الثلاثة الايبيه والفلوريه والسابر التي أقيمت على مدار يوم واحد في صالة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار بدبي، في خامس بطولات الاتحاد المحلية للاتحاد للموسم الرياضي 2022 / 2023. وشارك في البطولة 140 لاعباً ولاعبة مثلوا أندية الدولة للمبارزة وهي نادي الشارقة وشباب الأهلي والفجيرة ومؤسسة المرأة بالشارقة وأكاديمية MKFA بدبي ومركز العين للمبارزة والعدالة السعودي. وحققت لاعبات نادي الفجيرة على لقبي سلاح الفلوريه للاشبال والناشئين، فيما نالت لاعبات اكاديمية MKFA لقبي سلاح الايبيه للاشبال والناشئين، وحققت لاعبات نادى أبوظبي للمبارزة لقبي سلاح السابر للأشبال والناشئين. وسيطر نادي الشارقة على ألقاب مسابقات الأشبال والناشئين بالحصول على ألقاب سلاحي الفلوريه والايبيه لفئتي الأشبال والناشئين، فيما حقق نادي العدالة السعودي لقبي السابر للأشبال والناشئين.