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الرياضي

التعادل يتصدر مشهد ختام «الجولة 14» لدوري الأولى

التعادل يتصدر مشهد ختام «الجولة 14» لدوري الأولى
25 ديسمبر 2022 20:20


معتصم عبدالله (دبي)

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سيطرت نتيجة التعادل الإيجابي على مشهد ختام «الجولة 14» لـ «دوري الدرجة الأولى» في ثلاث مباريات جمعت الإمارات والذيد 1-1، حتا والعربي 1-1، والفجيرة ومسافي 2-2، فيما جاء الاستثناء بفوز مصفوت على مضيفه جلف اف سي 2-1.
وحافظ حتا على وصافة الترتيب خلف دبا الحصن المتصدر بـ 30 نقطة، بعدما رفع رصيده إلى 27 بتعادله أمام ضيفه العربي 1-1، وافتتح روجيرو دي أسيس التسجيل للإعصار في الدقيقة 25، فيما أدرك فارس الجابري التعادل للعربي في الدقيقة 86، ليرفع الأخير رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس.
وحول الإمارات تأخره أمام ضيفه الذيد بهدف إرنست ثيري في الدقيقة 61، إلى تعادل 1-1 بفضل هدف البرازيلي دياجو دا سيلفا في الدقيقة 69، شهدت المباراة طرد يوسف تولو لاعب الذيد بالإنذار الثاني في الدقيقة 89، ورفع «الصقور» رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع مقابل 19 للذيد الثامن.
وعاد مصفوت بنقاط الفوز الثلاث من أمام مضيفه جلف على ملعب العربي، بالفوز 2-1، وسجل لأصحاب الأرض لوكاس سيلفا في الدقيقة 32، ورد الضيوف بهدفي إبراهيم المسماري 34، وداميلاري اديجون في الدقيقة 90، وارتقى مصفوت للمركز السادس برصيد 21 نقطة، مقابل 17 لجلف الحادي عشر.

دوري الدرجة الأولى
فريق الإمارات
فريق الذيد
فريق دبا الحصن
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