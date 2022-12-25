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الرياضي

رئيس هيرتا برلين: الكرة الألمانية ستنهض عندما تغمر المياه هامبورج!!

رئيس هيرتا برلين: الكرة الألمانية ستنهض عندما تغمر المياه هامبورج!!
25 ديسمبر 2022 20:13

 
برلين (د ب أ)

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أكد كاي بيرنشتاين رئيس نادي هيرتا برلين الألماني، أن أهمية كرة القدم لا تواجه خطورة رغم تحولها لسلعة اقتصادية بشكل أكبر، وقال بيرنشتاين: «على غرار الطبيعة التي استعادت كوكبها، يستعيد الناس كرة القدم؛ لأن كرة القدم ملك الناس».
وضرب بيرنشتاين مثلاً بتطور كرة القدم الإيطالية، موضحاً «قبل عشرة أعوام، كرة القدم في إيطاليا كانت ميتة بعض الشيء، الملاعب كانت تحتضر، كل شيء كان محطماً جزئياً بسبب الفساد، مشهد الجماهير لم يكن موجوداً».
وأشار «لكن إذا نظرت إلى إيطاليا الآن، فإن الأمور انقلبت تماماً، إنه عصر النهضة، إنهم متفوقون عندما يتعلق الأمر بثقافة المشجعين».
ولكن رئيس هيرتا برلين يرى تراجعاً في شغف الجماهير للرياضة، مشيراً «إنه أشبه بالتغير المناخي، أعتقد أن الألمان سينهضون فقط عندما تغمر المياه مدينة مثل هامبورج، حينها سيدرك الناس ما يحدث حقاً».
وختم بالقول «يجب أن تنفجر الأشياء أولاً حتى يتمكن الناس من النهوض ويقررون تغيير شيء ما». 

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