حميد الجنيبي يتوج بكأس رئيس الدولة للقدرة للشباب والناشئين



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل بسباق الشباب والناشئين، بمشاركة 87 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة، والتي نظمها اتحاد الفروسية والسباق على مدار ثلاثة أيام، بلغت إجمالي جوائزها المالية 2.800.000 درهم.

وتوج الفارس حميد الجنيبي على صهوة الجواد «بونارا ذا بلاك بيرل»، لإسطبلات (الريف) بطلاً لسباق كأس رئيس الدولة لمسافة 105 كلم «نجمة»، وفق التصنيف الدولي قاطعاً المسافة الكلية في 4:10:03 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 25.20 كلم/ساعة، وحل الفارس سيف جمعة بالجافلة على صهوة الحصان «أمينة كوتيلاس» لإسطبلات العاصفة بالمركز الثاني، قاطعاً المسافة في 4:10:04 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ (25.20) كلم/ساعة.

وحل ثالثاً الفارس زايد محمد المهيري على صهوة الجواد «اولميو دو فريهو» لإسطبلات F3، مسجلاً 4:14:49 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 24.73 كلم/ساعة.

وجاء السباق مثير خاصة في المرحلة الأخيرة التي انتزع فيها الجنيبي اللقب بفارق ثانية واحدة، وكان الجنيبي قد بدأ السباق بالمركز الخامس، ثم تقدم إلى المركز الأول في المرحلة الثانية، وكان في المركز الثالث في المرحلة الثالثة ولكن قريب من أصحاب الصدارة، قبل أن ينطلق بقوة الى الصدارة في المرحلة الأخيرة.

وفي السباق لمسافة 105 كيلومتر، حسب بروتوكول بوذيب أحرز المركز الأول، محمد عبد العزيز علي، من اسطبلات الشبابي برصيد 213.31 نقطة، فيما نال المركز الثاني الفارس محمد عيد محمد من إسطبلات الريف برصيد 188.65 نقطة، وحل ثالثاً الفارس كونسيليو من إسطبلات سيح السلم برصيد 188.09 نقطة.

وصاحب الفعاليات التي ينظمها، ويشرف عليها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، سباق دولي تأهيلي لمسافة 122 كلم «نجمتان»، بمشاركة 20 فارساً وفارسة.

توج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، بحضور سعود عبد العزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وأحمد السويدي، المدير التنفيذي للاتحاد، وعبد الله النقبي مدير إدارة التسويق والفعاليات بالاتحاد، وكيم أليوت مدير نادي أبوظبي للفروسية.

وعبر البطل حميد الجنيبي بطل كأس رئيس الدولة وفق التصنيف الدولي، عن سعادته بالفوز باللقب الغالي وقال هذا شرف كبير لي، بأن أحقق هذا الإنجاز خلال مسيرتي مع سباقات القدرة، وهو التتويج الأرفع الذي أفخر وأعتز به وسيكون ذلك خلال مشواري المقبل.

وأضاف: السباق شهد منافسة قوية بين المشاركين خاصة فرسان الصدارة، وقد جري تبادل المراكز في بعض المراحل ونجحت في أن احسم اللقب لصالحي بفارق ثانية واحدة بعد أن أطلقت العنان للجواد في المرحلة الأخيرة لتقليل الفارق مع المتصدر وكانت لحظة فارقة أن أتوج باللقب.

حضر الفعاليات، عدد من المسؤولين، ومندوبو الإسطبلات المشاركة في السباق، وجمهور كبير من هواة سباقات القدرة.