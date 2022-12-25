الإثنين 26 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الملك» يعود بانتصار «ثمين»

«الملك» يعود بانتصار «ثمين»
25 ديسمبر 2022 19:30

علي معالي (الشارقة)
فاز الشارقة على مضيفه دبا 2-0، في المباراة التي أقيمت على ستاد دبا، في الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع الشارقة رصيده إلى 26 نقطة، فيما بقي دبا برصيد 4 نقاط بالمركز 13.
واستعاد «الملك» تواجده بقوة في صلب المنافسة، وشهدت المباراة طرد اللاعبين ميراليم بيانيتش من الشارقة، ومنصور محمد من دبا، بعد تدخل مشترك بينهما في الدقيقة 17.
وهذه هي المرة الأولى هذا الموسم التي يشهد الشوط الأول لأي مباراة بطاقتين حمراوين.
في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع الشوط الأول، الذي امتد 13 دقيقة، افتتح خالد الظنحاني التسجيل للشارقة، بعد لعبة مشتركة، بدأها كايو الذي مرر الكرة داخل منطقة الجزاء إلى لوان بيريرا، ليمهدها عرضية أرضية سجل منها خالد الظنحاني لينتهي الشوط الاول بتقدم الملك بهدف.
في الشوط الثاني أضاف البديل عثمان كامارا الهدف الثاني من أول لمسة له عقب 66 ثانية من نزوله الملعب، بعد تمريرة عرضية متقنة من كايو لوكاس في الدقيقة 70 وهذا الفوز يمنح «الملك» الثقة والقوة من جديد بالتواجد والمنافسة على القمة.

أخبار ذات صلة
دراجات الإمارات «بطل العرب» بـ 25 ميدالية
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2023
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
دبا الفجيرة
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
محمد بن زايد يهنئ هاتفياً تميم بن حمد بمناسبة افتتاح البطولة
الإمارات
رئيس الدولة يمنح سفيرة الفلبين وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
اليوم 17:16
تعبيرية
دنيا
جامعة كندية تتخذ أسلوباً جديداً لتوعية الطلاب بالأثر البيئي للأغذية
اليوم 17:05
قوات سوريا الديمقراطية أثناء مطاردتها عناصر داعش
عربي ودولي
قتلى وجرحى بهجوم لـ«داعش» على سجن في سوريا
اليوم 17:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©