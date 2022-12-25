«الملك» يعود بانتصار «ثمين»

علي معالي (الشارقة)

فاز الشارقة على مضيفه دبا 2-0، في المباراة التي أقيمت على ستاد دبا، في الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع الشارقة رصيده إلى 26 نقطة، فيما بقي دبا برصيد 4 نقاط بالمركز 13.

واستعاد «الملك» تواجده بقوة في صلب المنافسة، وشهدت المباراة طرد اللاعبين ميراليم بيانيتش من الشارقة، ومنصور محمد من دبا، بعد تدخل مشترك بينهما في الدقيقة 17.

وهذه هي المرة الأولى هذا الموسم التي يشهد الشوط الأول لأي مباراة بطاقتين حمراوين.

في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع الشوط الأول، الذي امتد 13 دقيقة، افتتح خالد الظنحاني التسجيل للشارقة، بعد لعبة مشتركة، بدأها كايو الذي مرر الكرة داخل منطقة الجزاء إلى لوان بيريرا، ليمهدها عرضية أرضية سجل منها خالد الظنحاني لينتهي الشوط الاول بتقدم الملك بهدف.

في الشوط الثاني أضاف البديل عثمان كامارا الهدف الثاني من أول لمسة له عقب 66 ثانية من نزوله الملعب، بعد تمريرة عرضية متقنة من كايو لوكاس في الدقيقة 70 وهذا الفوز يمنح «الملك» الثقة والقوة من جديد بالتواجد والمنافسة على القمة.