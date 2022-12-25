الوحدة يواصل النزيف!

مصطفى الديب (أبوظبي)

واصل الوحدة نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي، بعدما خسر أمام عجمان 0-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد آل نهيان، في إطار منافسات الأسبوع 12 من دوري أدنوك للمحترفين.

وخسر الوحدة خمس نقاط في جولتين متتاليتين، ليسقط من صدارة البطولة ويتراجع في الترتيب العام.

على الجانب الآخر، واصل عجمان تألقه هذا الموسم، وحصد الفوز السابع ليصل للنقطة 23، متساوياً مع الوحدة، لكن «البرتقالي» يسبقه في الترتيب للتفوق في المواجهات المباشرة.

وجاءت المباراة ضعيفة فنياً في الشوط الأول، ولم ترتقِ للمتوقع من الفريقين، حيث لم تشهد الحصة الأولى أي خطورة على المرميين، وفي الشوط الثاني ارتقى الأداء، لكنه ظل أقل من المتوسط ليخطف ميرال الفوز لعجمان برأسية في الدقيقة 74 ويستمر أداء «العنابي» لغزاً محيراً بعد العودة من توقف كأس العالم.