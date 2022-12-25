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تعرف على أبرز المباريات غداَ

تعرف على أبرز المباريات غداَ
25 ديسمبر 2022 14:53

يحفل يوم غد الأثنين بالعديد من المباريات الممتعة، حيث يقام في الإمارات دوري تحت 21 سنة، وتنطلق غدا منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم فضلا عن الدوري السعودي والدوري البحريني.

وهنا أبرز المباريات التي تقام غدا


دوري تحت 21 سنة

16:45 عجمان - الوحدة

16:45 الشارقة - دبا الفجيرة 16:45

بني ياس - شباب الأهلي دبي

16:45 اتحاد كلباء - خورفكان

الدوري الإنجليزي

16:30 برينتفورد - توتنهام هوتسبير

19:00 كريستال بالاس - فولهام

19:00 إيفرتون - وولفرهامبتون

19:00 ليستر سيتي - نيوكاسل يونايتد

19:00 ساوثهامتون - برايتون

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21:30 أستون فيلا - ليفربول

00:00 أرسنال - وست هام يونايتد

الدوري السعودي

16:30 الفتح - الشباب

16:30 الباطن - الرائد

19:00 الاتحاد - التعاون

19:00 الفيحاء - الطائي

21:30 النصر - الهلال

الدوري البحريني

18:45 الرفاع - المنامة

19:00 الحالة - الرفاع الشرقي

21:45 المحرق - الخالدية

دوري تحت 21
الدوري السعودي
الدوري الإنجليزي
الدوري البحريني لكرة القدم
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