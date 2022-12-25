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مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن في ضيافة التلة

مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن في ضيافة التلة
25 ديسمبر 2022 14:54


عجمان (وام)
ينطلق الأحد المقبل بميدان التلة بإمارة عجمان مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «التلة - 2023»، الذي يقام للعام الثاني عشر على التوالي في مختلف مناطق الدولة.
وتشمل منافسات المهرجان - الذي يستمر حتى السادس من يناير المقبل - منافسات سباقات الهجن ومزاينة الإبل والمحالب والسباق التراثي، وتضم سباقات الهجن فئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول، تتنافس من خلالها هجن الجماعة في 174 شوطاً و12 رمزاً خصصت لها جوائز نقدية قيمة للفائزين في أشواط الرموز للحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول.. وتم تخصيص 4 أشواط لمسابقة المحالب هي شوط «عرابي» محليات، وشوط «خواوير» محليات مفتوح، وشوط المهجنات الأصايل، والشوط الرابع للمحليات أبناء القبائل.
وفي منافسات المزاين خصصت لها اللجنة المنظمة 24 شوطاً تتنافس من خلالها نخب الأصائل في فئات (المفاريد والحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول) لأشواط الشرايا محليات مفتوح ومحليات.
كما سيشهد المهرجان في يومه الأول السباق التراثي، حيث سيتنافس أبناء الدولة على مدار 7 أشواط يحصل من خلالها الفائزون على جوائز نقدية قيمة.
ويحظى أبناء المناطق التي تحتضن المنافسات بأشواط خاصة في سباقات الهجن، بتخصيص أول أربعة أشواط في الفترة الصباحية من المهرجان لهم لتوفير فرص التنافس والتحدي للفوز بالناموس في بداية انطلاقة المنافسات.

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