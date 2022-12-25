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رئيس الحكومة العراقية يتفقد منشآت «خليجي 25» في البصرة

رئيس الحكومة العراقية يتفقد منشآت «خليجي 25» في البصرة
25 ديسمبر 2022 14:38

 
بغداد (د ب أ)
أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم جولة تفقدية للمنشآت الرياضية والخدمية التي تستعد لاستضافة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 25» في محافظة البصرة بدءاً من السادس من يناير المقبل.
وذكر بيان للحكومة العراقية أن السوداني وصل صباح اليوم إلى محافظة البصرة وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ومحافظ البصرة أسعد العيداني وعدد من الوزراء والنواب ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال. 

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وأجرى رئيس الحكومة فور وصوله اجتماعاً في مبنى محافظة البصرة قبل القيام بزيارة تفقدية لافتتاح ومتابعة عدد من المشاريع الخدمية والوقوف على التحضيرات الجارية لاستضافة بطولة «خليجي 25».

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