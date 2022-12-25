افتتاح أنيق لبطولة زايد العربية الجامعية الثانية لكرة الصالات



العين (الاتحاد)

افتتحت أمس بجامعة الإمارات بمدينة العين، النسخة الثانية من بطولة زايد العربية الجامعية لكرة قدم الصالات التي ينظمها الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بالتعاون مع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، بمشاركة 14 دولة عربية، وتستمر منافساتها حتى الجمعة المقبل.

واستهل منتخب الإمارات البطولة بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف على نظيره الصومالي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، سجل رباعية «الأبيض الجامعي» راشد سيف وإبراهيم محمد وعربي أحمد وعبد الله عبد المجيد، لتحصد الإمارات أول ثلاث نقاط في المجموعة الأولى.

وشهد اليوم الأول من البطولة 5 مباريات، إذ نجح العراق في تحقيق الفوز على البحرين 4-1، وفاز المنتخب المصري على الأردن 3-2، واكتسح المغرب نظيره اللبناني بسداسية نظيفة، فيما انتهت مواجهة فلسطين مع الجزائر بالتعادل الإيجابي 5 - 5.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، حيث تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 3 مجموعات، ويصعد إلى الدور ربع النهائي أول وثاني كل مجموعة، إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث.

حضر حفل افتتاح البطولة معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، أمين عام اتحاد مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، والدكتور سعيد الحساني رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، ونجم الكرة المصرية السابق والإعلامي أحمد شوبير، إضافة إلى ورؤساء وفود الدول المشاركة وعدد من القيادات الرياضية والأكاديمية والشبابية في الوطن العربي.

وجاء حفل افتتاح البطولة التي تستضيفها الإمارات للمرة الثانية مبسطاً وأنيقاً، إذ بدأ بالسلام الوطني، أعقبه طابور عرض الدول المشاركة وهي: الإمارات، الأردن، البحرين، الجزائر، السعودية، سلطنة عمان، سوريا، الصومال، العراق، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، والمغرب، تلاه عرض الموسيقى العسكرية، ثم عرضاً تراثياً قدمته فرقة نسيم العين الحربية.

ورحب الدكتور سعيد الحساني رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية في كلمته بوفود المنتخبات المشاركة، مؤكداً أن البطولة تحمل اسماً عزيزاً وغالياً على قلوب الجميع في الوطن العربي، حيث ارتبط اسم القائد المؤسس المغور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بالعمل العربي المشترك والتلاحم والتآخي ونشر الأمن والاستقرار محلياً وعربياً ودولياً، مشيراً إلى أن البطولة تشكل مجالاً رحباً للتواصل والتعارف وبناء علاقات الأخوة والصداقة بين جميع أبناء الأمة العربية.

وشدد على أهمية دور الرياضة الجامعية في إعداد الشباب العربي والإسهام في تحقيق مبادئ التعايش والمساواة.

وقال: سعداء بتواجد الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا التجمع العربي الأخوي، ونتمنى التوفيق للجميع خلال البطولة في ظل التنافس الشريف بين الجميع.

وثمن الحساني دور القيادة الرشيدة في تطوير الرياضة وتوفير كل عوامل النجاح للرياضيين لتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الإقليمية والقارية والدولية، موجهاً الشكر إلى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي على جهوده الدؤوبة لتطوير الرياضة المدرسية والجامعية لتتبوأ المكانة التي تليق بها على الساحة العربية والإقليمية والدولية.