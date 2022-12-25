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الرياضي

140 لاعباً في بطولة الاتحاد للمبازرة للأشبال والناشئين

140 لاعباً في بطولة الاتحاد للمبازرة للأشبال والناشئين
25 ديسمبر 2022 16:00

 
دبي (الاتحاد)
اختتم اتحاد المبارزة فعاليات بطولة الاتحاد تحت 17، 20 في أسلحة المبارزة الثلاثة الايبيه والفلوريه والسابر التي أقيمت على مدار يوم واحد في صالة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار بدبي، في خامس بطولات الاتحاد المحلية للاتحاد للموسم الرياضي 2022 / 2023.

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وشارك في البطولة 140 لاعباً ولاعبة مثلوا أندية الدولة للمبارزة وهي نادي الشارقة وشباب الاهلي والفجيرة ومؤسسة المرأة بالشارقة وأكاديمية MKFA بدبي ومركز العين للمبارزة والعدالة السعودي.
وحققت لاعبات نادى الفجيرة على لقبي سلاح الفلوريه للاشبال والناشئين، فيما نالت لاعبات اكاديمية MKFA لقبي سلاح الايبيه للاشبال والناشئين، وحققت لاعبات نادى أبوظبي للمبارزة لقبي سلاح السابر للأشبال والناشئين.
وسيطر نادي الشارقة على ألقاب مسابقات الأشبال والناشئين بالحصول على ألقاب سلاحى الفلوريه والايبيه لفئتي الأشبال والناشئين، فيما حقق نادي العدالة السعودي لقبي السابر للأشبال والناشئين. 

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