الإثنين 26 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

عنود بطلة الناشئات في كأس رئيس الدولة للشطرنج

عنود بطلة الناشئات في كأس رئيس الدولة للشطرنج
25 ديسمبر 2022 15:00

 

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الصبار بطل «دولية أبوخليل للشطرنج»
«أبوظبي للشطرنج».. فرحة كبيرة بـ «الكأس الغالية»

تألقت لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في منافسات بطولة كأس رئيس الدولة للشطرنج، التي أقيمت بمشاركة 49 لاعبة من مختلف أندية الدولة يمثلون في 26 لفئة الناشئين، و23 لفئة السيدات.
وحازت اللاعبة عنود عيسى بطلة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات فئة الناشئين تحت 14 سنة، بعدما حققت 7 نقاط ونصف نقطة، من أصل 9 نقاط، فيما جاءت عهود عيسى لاعبة النادي في المركز الرابع، ثم مريم المعيني خامساً، وأبرار المازمي في المركز السابع.
وفي منافسات السيدات أحرزت حنان خليل الحوسني لاعبة النادي الميدالية البرونزية، فيما جاءت اللاعبة عبير علي بالمركز الرابع، وفاطمة سيف بالمركز السادس، واللاعبة عائشة سيف بالمركز السابع.
وأعربت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، عن سعادتها بما حققته اللاعبات المتميزات من نتائج مبهرة، مؤكدةً أنهن يواصلن الحصول على الخبرات واكتساب المهارات مع كل بطولة يشاركن فيها.
وأشارت إلى النادي يعمل دائماً على إبراز بطلاته اللاعبات بهمة وامتياز ودعمهن من أجل الخروج بالصورة اللامعة والمشرفة التي تليق بالنادي وبلعبة الشطرنج في الدولة، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو تتويج لجهود كافة المدربين الذين نقلوا خبراتهم في تدريب اللاعبات على الخطط والافتتاحيات التي أهلتهن إلى تحقيق هذا الإنجاز في هذه البطولة والتي نفخر بها جميعاً، متمنين المزيد من التميز والفخر بهن.

الشطرنج
كأس رئيس الدولة للشطرنج
اتحاد الشطرنج
نادي الشارقة للشطرنج
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
محمد بن زايد يهنئ هاتفياً تميم بن حمد بمناسبة افتتاح البطولة
الإمارات
رئيس الدولة يمنح سفيرة الفلبين وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
اليوم 17:16
تعبيرية
دنيا
جامعة كندية تتخذ أسلوباً جديداً لتوعية الطلاب بالأثر البيئي للأغذية
اليوم 17:05
قوات سوريا الديمقراطية أثناء مطاردتها عناصر داعش
عربي ودولي
قتلى وجرحى بهجوم لـ«داعش» على سجن في سوريا
اليوم 17:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©