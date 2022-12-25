عنود بطلة الناشئات في كأس رئيس الدولة للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

تألقت لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في منافسات بطولة كأس رئيس الدولة للشطرنج، التي أقيمت بمشاركة 49 لاعبة من مختلف أندية الدولة يمثلون في 26 لفئة الناشئين، و23 لفئة السيدات.

وحازت اللاعبة عنود عيسى بطلة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات فئة الناشئين تحت 14 سنة، بعدما حققت 7 نقاط ونصف نقطة، من أصل 9 نقاط، فيما جاءت عهود عيسى لاعبة النادي في المركز الرابع، ثم مريم المعيني خامساً، وأبرار المازمي في المركز السابع.

وفي منافسات السيدات أحرزت حنان خليل الحوسني لاعبة النادي الميدالية البرونزية، فيما جاءت اللاعبة عبير علي بالمركز الرابع، وفاطمة سيف بالمركز السادس، واللاعبة عائشة سيف بالمركز السابع.

وأعربت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، عن سعادتها بما حققته اللاعبات المتميزات من نتائج مبهرة، مؤكدةً أنهن يواصلن الحصول على الخبرات واكتساب المهارات مع كل بطولة يشاركن فيها.

وأشارت إلى النادي يعمل دائماً على إبراز بطلاته اللاعبات بهمة وامتياز ودعمهن من أجل الخروج بالصورة اللامعة والمشرفة التي تليق بالنادي وبلعبة الشطرنج في الدولة، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو تتويج لجهود كافة المدربين الذين نقلوا خبراتهم في تدريب اللاعبات على الخطط والافتتاحيات التي أهلتهن إلى تحقيق هذا الإنجاز في هذه البطولة والتي نفخر بها جميعاً، متمنين المزيد من التميز والفخر بهن.