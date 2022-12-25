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الرياضي

ابن طوق: نعتذر لجماهير النصر ونعد بالتغيير

ابن طوق: نعتذر لجماهير النصر ونعد بالتغيير
25 ديسمبر 2022 14:30


معتصم عبدالله (دبي)

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يتأهب النصر لانطلاق «الميركاتو الشتوي» المقرر في الفترة من 11 يناير المقبل، وحتى 8 فبراير 2023، من أجل إعادة ترتيب أوراق الفريق الذي واصل سلسلة النتائج السلبية، بتعادله أمام ضيفه البطائح 2-2، ضمن الجولة 12 لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وهي المباراة العاشرة على التوالي التي يفشل فيها «الأزرق» في تحقيق الفوز في الدوري.
وتبدو التغييرات على صعيد اللاعبين الأجانب أولوية في «العميد» الذي يعاني في خط المقدمة، حيث من المقرر أن يكون الجامبي ديمبو داربوي أول المغادرين لقائمة «الأزرق»، بجانب المدافع البرازيلي لوكاس ألفيس، إضافة التي التدعيم على صعيد اللاعبين المواطنين في أكثر من مركز.
وتقدم عبدالله سالم بن طوق، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم بالاعتذار لجماهير «العميد»، وقال في تصريحات أعقبت مباراة البطائح: «نعتذر لجماهير النادي باسم الإدارة واللاعبين على سلسلة النتائج السلبية، ونعد بالعمل خلال فترة التوقف وفترة الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق».
وحول المباراة الأخيرة أمام البطائح 2-2، أوضح: «الأداء في المباراة تكملة للمواجهات السابقة، لا سيما على صعيد إهدار الفرص، وعدم المحافظة على النتيجة»، ولفت إلى الاستياء من الأداء التحكيمي في المباراة، والذي أسهم في النتيجة السلبية للنصر بإغفاله عن احتساب ركلة جزاء صحيحة دون الرجوع إلى تقنية الفيديو، مؤكداً أن الحديث عن أداء الحكم ليس بمثابة شماعة للنتيجة السلبية.
أضاف: «الضعف الهجومي والدفاعي في الفريق لا يخفى على أحد، ولدينا خطة انتدابات بالتعاون مع الجهاز الفني، ونعترف بأننا في موقف سلبي والكل يشعر بالمسؤولية، ونعد بالتصحيح في يناير المقبل»، ونوه ابن طوق إلى أن المنافسة في سوق الانتقالات كبيرة، مشدداً على الدعم الكبير الذي يحظى به النصر إدارياً ومادياً.
وتعليقاً على غياب اللاعب طارق أحمد عن تشكيلة الفريق، أوضح: «القرار بشأن اللاعب إداري وفني تم اتخاذه في الوقت المناسب، والنصر لا يقف على لاعب، ونحتاج إلى التصحيح في الكثير من الأمور».

فريق النصر
العميد
البطائح
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