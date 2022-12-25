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الرياضي

أرجنتينيون يوقعون عريضة تطالب فرنسا بـ«التوقف عن البكاء»

أرجنتينيون يوقعون عريضة تطالب فرنسا بـ«التوقف عن البكاء»
25 ديسمبر 2022 13:51


بوينوس آيرس (أ ف ب) 

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وقع أكثر من 500 ألف شخص على عريضة عبر الإنترنت أُطلقت في الأرجنتين، تطالب فرنسا بـ«التوقف عن البكاء» بعد هزيمتها في نهائي كأس العالم 2022 في قطر.
وقال فالنتين جوميس المبادر إلى إطلاق العريضة التي جمعت 570 ألفاً و768 توقيعاً على موقع «تشاينج دوت أورغ» إنه «منذ أن فزنا، لم يتوقف الفرنسيون عن البكاء والشكوى ولا يقبلون أن الأرجنتين هي بطلة العالم».
وأثار الحكم البولندي سيمون مارسينياك الذي أدار المباراة النهائية، انتقادات في فرنسا، خصوصاً حيال قراره منح ركلة جزاء لـ«ألبيسيلستي» بعد خطأ من عثمان ديمبيليه على أنخل دي ماريا في الشوط الأول. 

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