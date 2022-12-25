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الرياضي

جناح ملكي باسم رونالدو في أحد فنادق الرياض

جناح ملكي باسم رونالدو في أحد فنادق الرياض
25 ديسمبر 2022 13:44

 
الرياض (د ب أ)
اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل كبير من الانتقال إلى نادي النصر السعودي، ومن الممكن الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة التاريخية خلال الساعات القليلة المقبلة.
وقال الإعلامي وليد الفراج في تصريحات عبر برنامجه «أكشن مع وليد» على شبكة «إم بي سي»: «هناك حجز فندقي لجناح ملكي لمدة ستة أشهر في أحد الفنادق بالرياض لأحد النجوم»، مضيفاً: «الصفقة التاريخية شكلها قربت انتقال رونالدو إلى النصر يعتبر إضافة للدوري».
وأكد الإعلامي وليد الفراج أن بعد الصفقة التاريخية بانتقال رونالدو إلى النصر، قد يكون هناك برنامج تمويلي للأندية السعودية لصفقات أخرى قادمة، مشيراً إلى أن الصفقة تأتي تحت عنوان «التسويق الرياضي».
على الجانب الآخر، استعدت جماهير النصر على طريقتها الخاصة لاستقبال الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، تمهيداً للإعلان عن الصفقة المنتظرة والتي ستكون صفقة تاريخية أو «صفقة القرن» للكرة السعودية.
ووثق مقطع فيديو، استعداد جماهير النصر في أحد الملاعب بالهتاف الشهير لاحتفال البرتغالي رونالدو والذي يحتفل به عند تسجيل الأهداف مع الفرق أو مع منتخب بلاده. 

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