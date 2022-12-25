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نجل بيليه: «أبي قوتي معك»

نجل بيليه: «أبي قوتي معك»
25 ديسمبر 2022 13:39

 

ساو باولو (أ ف ب)
أمضى أقارب بيليه ليلة عيد الميلاد «السبت» مع أسطورة كرة القدم البرازيلي الذي يعاني من السرطان ومشاكل في الكليتين والقلب وتدهورت حالته الصحية مؤخراً، كما ذكروا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان بيليه (82 عامًا) الذي يعاني من سرطان في القولون اكتشف في سبتمبر 2021، أدخل إلى المستشفى في ساو باولو منذ نهاية نوفمبر. وتحدث أطباؤه الأربعاء عن «تقدم» في المرض وعن «قصور في الكليتين والقلب».
ووصل نجل بيليه، إدينيو الذي تم تعيينه مؤخرًا مدربًا لنادي دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لوندرينا ومقره بارانا في الشمال، ليلة عيد الميلاد إلى المركز الطبي حيث انضم إلى شقيقتيه فلافيا وكيلي ناسيمنتو.
ونشرت كيلي ناسيمنتو إحدى بنات بيليه صورة على إنستجرام تظهر فيها مارسيا آوكي الزوجة الحالية للاعب كرة القدم السابق وعدد من أفراد العائلة الآخرين لكن من دون بيليه، في مستشفى ألبرت أينشتاين حيث يعالج.
وكتبت كيلي ناسيمنتو في تعليق على هذه الصورة «الجميع تقريباً. عيد ميلاد مجيد. الامتنان والحب والاتحاد والأسرة جوهر عيد الميلاد. نشكركم جميعًا على كل الحب والنور الذي أرسلتموه لنا».
وفي وقت سابق نشر نجل بيليه صورة له على إنستجرام وهو يمسك بيد نجم كرة القدم مع تعليق «أبي قوتي معك». وكان إدينيو قد اعتذر عن الحضور ليكون إلى جانب والده الجمعة. وصرح لصحيفة «إيستاداو»: «أود أن أكون هناك لكن لدي التزامات، لست طبيباً ولا يمكنني تقديم مساعدة كبيرة».
في وقت متأخر من الجمعة نشرت كيلي ناسيمنتو على إنستجرام صورة لبيليه وهي تعانقه على سريره في المستشفى لا يظهر فيها سوى نصف وجهه وهو يخضع لأجهزة التنفس. وكتبت «ليلة أخرى معًا. ما زلنا هنا في الكفاح وفي الإيمان».
وقبل نشر تقرير مقلق من الوضع الصحي لبيليه الأربعاء، أعلنت ابنتاه أنهما ستمضيان عيد الميلاد في المستشفى مع المهاجم الأسطوري السابق «لأسباب عديدة».
ولم يُلاحظ أي نشاط محدد السبت أمام مستشفى أينشتاين حيث تجمع عدد قليل من الصحافيين بانتظار أخبار عن لاعب كرة القدم الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، حسبما ذكر صحافيو فرانس برس- تي في. 

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